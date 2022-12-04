فرنسا ضد بولندا في جدول مباريات مونديال قطر 2022، والمنتخبات التي تأهلت لدور الـ16 في مونديال 2022 موعد مونديال 2022. تقام مباراة فرنسا اليوم الأحد 4 ديسمبر من هذا العام ضد بولندا في مونديال 2022، والتي تقام حاليا في قطر، حتى 18 ديسمبر الجاري، ضمن دور الـ16 لكأس العالم 2022.

رابط يلا شوت بث مباشر فرنسا وبولندا يلا شوت || مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا بث مباشر يلا شوت اليوم في ثمن نهائي كأس العالم

جدول مباريات مونديال 2022 تشهد الجولات المتبقية من مباريات مونديال قطر 2022 أجواء حماسية خاصة مع بدء مباريات الدور السادس عشر والاقتراب من نهايتها لمعرفة من سيفوز بكأس العالم 2022.

فرنسا ضد بولندا

وتستعرض «الفجر الرياضي»موعد مباراة فرنسا ضد بولندا والقنوات الناقلة المفتوحة لمشاهدة الماتش في مباريات كأس العالم 2022، المقامة في قطر اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022.

رابط يلا شوت بث مباشر فرنسا وبولندا يلا شوت || مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا بث مباشر يلا شوت اليوم في ثمن نهائي كأس العالم

موعد مباراة فرنسا ضد بولندا في كأس العالم 2022:

مواعيد مباريات دور الـ8 لبطولة كأس العالم 2022

فرنسا ضد بولندا في موعد كأس العالم 2022، حيث تنطلق ضمن مباريات كأس العالم 2022 اليوم الأحد 4 ديسمبر تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر.

فرنسا ضد بولندا في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

فرنسا ضد بولندا في تمام الساعة 6 مساءا بتوقيت السعودية وقطر والأردن، والتي تعرض على قناة beIN Sports

رابط يلا شوت بث مباشر فرنسا وبولندا يلا شوت || مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا بث مباشر يلا شوت اليوم في ثمن نهائي كأس العالم

HD1 Max Connect بي أن سبورت.

الفرق المتأهلة لدور الـ 16 في كأس العالم 2022

القنوات المفتوحة والمشفرة الناقلة لـ مباريات كأس العالم قطر 2022:

جدول مباريات كاس العالم قطر 2022

تعد مجموعة قنوات بين سبورت beIN Sports، هي الناقل الرسمي بقنواتها المفتوحة والمشفرة لمباريات كأس العالم 2022، ويوجد إلى جانب ذلك عدد كبير من القنوات المفتوحة لنقل مباريات كأس العالم وهي كالتالى:

رابط يلا شوت بث مباشر فرنسا وبولندا يلا شوت || مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا بث مباشر يلا شوت اليوم في ثمن نهائي كأس العالم

1. IRIB TV 3 HD Iran.

2. Ictimai TV HD Azerbaijan.

3. RTSH Albania.

4. ERT Greece.

5. SNRT TNT maroc.

6. TPA Angola-

7. Match TV Russia.

8. DAS Erste Germany.

جدول مباريات كأس العالم قطر 2022

مواعيد مباريات دور الـ8 لبطولة كأس العالم 2022

مواعيد مباريات دور ربع النهائي في مونديال قطر لكأس العالم 2022

تبدأ مباريات الدور ربع النهائي في كأس العالم قطر 2022، خلال الفترة من الجمعة الموافق 9-12-2022، إلى يوم السبت الموافق 10-12-2022.

رابط يلا شوت بث مباشر فرنسا وبولندا يلا شوت || مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا بث مباشر يلا شوت اليوم في ثمن نهائي كأس العالم

موعد مباريات دور نصف النهائي في كأس العالم- قطر 2022

تبدأ مواجهات دور نصف النهائي في بطولة كأس العالم 2022، خلال الفترة من الثلاثاء الموافق 13-12-2022 إلى يوم الأربعاء الموافق 14-12-2022

رابط يلا شوت بث مباشر فرنسا وبولندا يلا شوت || مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا بث مباشر يلا شوت اليوم في ثمن نهائي كأس العالم

موعد مباراة النهائي في كأس العالم قطر 2022

كأس العالم 2022.. تحدد موعد مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت الموافق 17-12-2022.

موعد مباراة نهائى كأس العالم 2022:

تحدد موعد مباراة نهائي كأس العالم يوم الأحد الموافق 18-12-2022.