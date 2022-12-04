الآن NÔW 2nd يلا شوت.. بث مباشر فرنسا وبولندا يلا شوت Yalla kora || مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا بث مباشر اليوم يلا شوت في كأس العالم يخوض منتخب فرنسا حامل اللقب في نسخة كأس العالم الماضية مباراة قوية ضد منتخب بولندا في إطار مواجهات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.

الآن NÔW 2nd يلا شوت.. بث مباشر فرنسا وبولندا يلا شوت Yalla kora || مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا بث مباشر اليوم يلا شوت في كأس العالم

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يدخل منتخب فرنسا مباراة اليوم، وكل هدفه مواصلة طريقه للتتويج باللقب والاحتفاظ بالكأس في بلده، بعد أن خاض الديوك 3 مباريات فى دور المجموعات فاز فى مباراتين وخسر الثالثة أمام تونس ليحصد 6 نقاط، وليصعد إلى دور الـ 16 على رأس المجموعة الرابعة.

الآن NÔW 2nd يلا شوت.. بث مباشر فرنسا وبولندا يلا شوت Yalla kora || مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا بث مباشر اليوم يلا شوت في كأس العالم

وبدوره فإن المنتخب البولندي يراهن على قدرته على إحداث مفاجأة أمام منتخب الديوك في مباراة اليوم وتحقيق إنجاز تاريخي.

وتأهل منتخب بولندا إلى منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس العالم 2022 فى قطر بعد احتلال وصافة المجموعة الثالثة خلفًا لمنتخب الأرجنتين.

الآن NÔW 2nd يلا شوت.. بث مباشر فرنسا وبولندا يلا شوت Yalla kora || مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا بث مباشر اليوم يلا شوت في كأس العالم

وكان منتخب بولندا قد ودع منافسات كأس العالم النسخة الأخيرة روسيا 2018، من دور المجموعات.

الآن NÔW 2nd يلا شوت.. بث مباشر فرنسا وبولندا يلا شوت Yalla kora || مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا بث مباشر اليوم يلا شوت في كأس العالم

ويستعرض موقع كورة بلس عبر التقرير التالي، موعد مباراة منتخب فرنسا ضد بولندا في إطار مواجهات دور الستة عشر من بطولة كأس العالم قطر 2022، والقناة الناقلة وملعب المباراة ومعلق اللقاء.

يلتقي منتخب فرنسا بنظيره بولندا، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتلعب على ملعب "الثمامة".

الآن NÔW 2nd يلا شوت.. بث مباشر فرنسا وبولندا يلا شوت Yalla kora || مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا بث مباشر اليوم يلا شوت في كأس العالم

وتذاع المباراة عبر القنوات التالية:

Alkass EXTRA One HD بتعليق من المعلق الرياضي مشاري القرني.

beIN Sports HD 1 Max، بتعليق من المعلق الرياضي حسن العيدروس.

beIN 4K HDR، بتعليق من المعلق الرياضي، حسن العيدروس

Rai 1

ZDF

TVT International

BBC One

TF1 HD Suisse

TRT 1 HD

RTE Two

HRT 2 HD

RTS 1 Senegal

RTS 1 Serbia

Ariana National

BHT 1

SuperSport Maximo 1

1TV Georgia

BNT 1 HD bulgaria

TVR 1

TF1 HD France

SRF zwei HD

Gabon 1ere

GRTS TV Gambia

beIN Sports HD 3 Max

ORTB

Alkass EXTRA TWO HD

KBC 1 Kenya

BNT 3 HD bulgaria

beIN Sports Connect

beIN Sports HD 5 Max

TOD App - beIN SPORTS

Gol Mundial 1