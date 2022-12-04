بث مباشر مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا في كأس العالم 0-0

شاهد بث مباشر في هذا التقرير عبر «الفجر الرياضي » لمباراة فرنسا ضد بولندا في نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ويواصل منتخب فرنسا اليوم رحلة الدفاع عن اللقب العالمي بمباراة أمام بولندا اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022 ضمن منافسات دور الستة عشر من كأس العالم fifa قطر ٢٠٢٢™..

وتعد المباراة بين المنتخبين الفرنسي والبولندي هي الثالثة ضمن مواجهات دور الستة عشر من مباريات نهائيات كأس العالم بقطر 2022.

وتقام المباراة بين منتخب فرنسا ومنتخب بولندا على أرض ملعب استاد الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة.

موعد مباراة فرنسا وبولندا اليوم الأحد في كأس العالم

وتنطلق المباراة بين فرنسا وبولندا عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة الموافق السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة وقطر وعند الساعة السابعة مساء بتوقيت الإمارات.

وتأهل منتخب فرنسا لدور الستة عشر بعدما تصدر المجموعة الرابعة فيما احتل المنتخب البولندي المركز الثاني في المجموعة الثالثة خلف منتخب الأرجنتين.

أقرأ أيضًا: مباراة فرنسا وبولندا اليوم في كأس العالم 2022.. الموعد والقنوات الناقلة

ويتضمن جدول مباريات اليوم في منافسات كأس العالم 2022، مباراتين مهمتين الأولى تجمع الأولى بين فرنسا وبولندا بينما تجمع المباراة الثانية بين السنغال وإنجلترا في التاسعة مساء اليوم

ونقدم في هذا التقرير تغطية مباشرة دقيقة بدقيقة لأحداث وكل ما يخص مباراة فرنسا وبولندا اليوم الأحد في كأس العالم fifa قطر ٢٠٢٢™.



مباراة فرنسا وبولندا

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وبولندا اليوم في كأس العالم

يتم بث المباراة بين فرنسا وبولندا عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة الموافق السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة وقطر وعند الساعة السابعة مساء بتوقيت الإمارات عبرشبكة قنوات بي إن سبورتس وقنوات الكأس القطرية.

على النحو التالي:

Alkass EXTRA One HD

beIN Sports HD 1 Max



معلق مباراة فرنسا وبولندا اليوم في كأس العالم

يقوم المعلق الرياضي حسن العيدروس بالتعليق على المباراة بين فرنسا وبولندا عبر شاشة قناة بي إن سبورتس بينما يقوم مشاري القرني بالتعليق على المباراة عبر قنوات الكاس القطرية.

توجد قنوات مفتوحة تنقل مباريات كأس العالم 2022 في مناطق متعددة من العالم بعضها قنوات مفتوحة، بخلاف قنوات beIn Sports التى تملك حق البث فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونستعرض فيما يلي بعضًا من القنوات الأخري المفتوحة القنوات الناقلة المفتوحة الناقلة لمباراة فرنسا وبولندا اليوم في دور 16 من كأس العالم fifa قطر ٢٠٢٢™.

تشكيل منتخب فرنسا أمام بولندا

ينتظر أن يخوض الفرنسي ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا مباراة بولندا بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: لوريس.

في خط الدفاع: بنيامين بافارد وإبراهيما كوناتي ودايوت أوباميكانو وجول كوندي /هيرنانديز.

في خط الوسط: أدريان رابيو وأنطوان جريزمان وأوريليو تشواميني.

عناصر خط الهجوم: عثمان ديمبيلي وأوليفيه جيرو.

جدول مواعيد مباريات دور الـ16 في كأس العالم fifa ٢٠٢٢™

تحدد جدول كأس العالم 2022 في إطار تصفيات دور الـ16 من كأس العالم 2022 قطر، وجاء جدول مباريات كاس العالم لدور ثمن النهائي كما يلي:

مباريات كأس العالم اليوم الأحد 4-12-2022 في دور الـ16

موعد مباراة فرنسا ضد بولندا.. الساعة 5 مساءً، وتجري على ملعب الثمامة.

موعد مباراة إنجلترا ضد السنغال.. الساعة 9 مساءً. وتجري على ملعب البيت.

مواعيد مباريات كأس العالم قطر 2022 الإثنين 5-12-2002

الساعة 5 مساءً.. موعد مباراة اليابان ضد كرواتيا

الساعة 9 مساءً.. موعد مباراة البرازيل ضد كوريا الجنوبية

جدول كأس العالم 2022 الثلاثاء 6-12-2002

الساعة 5 مساءً.. موعد مباراة المغرب ضد إسبانيا

الساعة 9 مساءً.. موعد مباراة البرتغال ضد سويسرا

[image:3:center]

الفرق المتأهلة لدور 16 في كأس العالم 2022.. والمتأهلين لربع النهائي حتي الآن

يستعرض التقرير المتأهلين من المجموعات لدور الـ16 في كأس العالم 2022 حسب ترتيب المجموعات، والمتأهلين لدور الـ16، والمغادرين من دور 16 حتى الآن والمتأهلين لدرو ربع نهائي كأس العالم، كما يلي:

المجموعة الأولي من مجموعات كأس العالم: تأهل منتخبا هولندا والسنغال >> تأهل منها منتخب هولندا لدور ربع النهائي ويقابل الأرجنتين، ويلعب السنغال اليوم أمام إنجلترا.

المجموعة الثانية في كأس العالم: تأهل منتخبا إنجلترا وأمريكا>> غادرت أمريكا بهزيمتها أمام هولندا، وتلعب إنجلترا اليوم أمام السنغال.

المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022: تأهل منتخبا الأرجنتين وبولندا>> تأهل منها منتخب الأرجنتين لدور ربع النهائي ويقابل هولندا، وتلعب بولندا اليوم أمام فرنسا.

المجموعة الرابعة في كأس العالم قطر 2022: تأهل منتخبا فرنسا وأستراليا>> يلعب فرنسا اليوم أمام بولندا، وغادرت أستراليا بهزيمتها أمام الأرجنتين..

المجموعة الخامسة في كأس العالم 2022 قطر: تأهل منتخبا اليابان وإسبانيا.

المجموعة السادسة في كأس العالم 2022: تأهل منتخبا المغرب وكرواتيا.

المجموعة السابعة في كأس العالم قطر 2022: تأهل منتخبا البرازيل وسويسرا.

المجموعة الثامنة في كأس العالم 2022 قطر: تأهل منتخبا البرتغال وكوريا الجنوبية.