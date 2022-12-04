يستعد منتخب فرنسا لمواجهة نظيره منتخب بولندا، مساء اليوم الأحد 4 ديسمبر، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022.

Polanda بث مباشر.. مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا | يلا شوت فرنسا وبولندا | Franca

وتقام مباراة فرنسا وبولندا، ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس العالم قطر 2022، والتي تستمر حتى 18 ديسمبر الجاري. على ملعب "ستاد الثمامة".

Polanda بث مباشر.. مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا | يلا شوت فرنسا وبولندا | Franca

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

Polanda بث مباشر.. مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا | يلا شوت فرنسا وبولندا | Franca

معلق مباراة فرنسا وبولندا في كأس العالم 2022

يقوم بالتعليق على مباراة فرنسا وبولندا في كأس العالم 2022، عدد من نجوم التعليق في الوطن العربي، حيث نستعرضهم تواليًا:

Polanda بث مباشر.. مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا | يلا شوت فرنسا وبولندا | Franca

المعلق الرياضي، مشاري القرني، عبر قناة الكأس إكسترا وان "إتش دي".

المعلق الرياضي، حسن العيدروس، عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ماكس، وأيضًا بي إن فور كي إتش دي آر.

وتنقل المباراة عبر عدد من القنوات الأخرى، جاءت على النحو التالي:

Polanda بث مباشر.. مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا | يلا شوت فرنسا وبولندا | Franca

Rai 1

ZDF

TVT International

BBC One

TF1 HD Suisse

TRT 1 HD

RTE Two

HRT 2 HD

RTS 1 Senegal

RTS 1 Serbia

Ariana National

BHT 1

SuperSport Maximo 1

1TV Georgia

BNT 1 HD bulgaria\

TVR 1

TF1 HD France

SRF zwei HD

Gabon 1ere

GRTS TV Gambia

beIN Sports HD 3 Max

ORTB

Alkass EXTRA TWO HD

KBC 1 Kenya

BNT 3 HD bulgaria

beIN Sports Connect

beIN Sports HD 5 Max

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Gol Mundial 1