Polanda بث مباشر.. مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا | يلا شوت فرنسا وبولندا | Franca
يستعد منتخب فرنسا لمواجهة نظيره منتخب بولندا، مساء اليوم الأحد 4 ديسمبر، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022.
Polanda بث مباشر.. مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا | يلا شوت فرنسا وبولندا | Franca
وتقام مباراة فرنسا وبولندا، ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس العالم قطر 2022، والتي تستمر حتى 18 ديسمبر الجاري. على ملعب "ستاد الثمامة".
Polanda بث مباشر.. مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا | يلا شوت فرنسا وبولندا | Franca
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.
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Polanda بث مباشر.. مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا | يلا شوت فرنسا وبولندا | Franca
معلق مباراة فرنسا وبولندا في كأس العالم 2022
يقوم بالتعليق على مباراة فرنسا وبولندا في كأس العالم 2022، عدد من نجوم التعليق في الوطن العربي، حيث نستعرضهم تواليًا:
Polanda بث مباشر.. مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا | يلا شوت فرنسا وبولندا | Franca
المعلق الرياضي، مشاري القرني، عبر قناة الكأس إكسترا وان "إتش دي".
المعلق الرياضي، حسن العيدروس، عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ماكس، وأيضًا بي إن فور كي إتش دي آر.
وتنقل المباراة عبر عدد من القنوات الأخرى، جاءت على النحو التالي:
Polanda بث مباشر.. مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا | يلا شوت فرنسا وبولندا | Franca
Rai 1
ZDF
TVT International
BBC One
TF1 HD Suisse
TRT 1 HD
RTE Two
HRT 2 HD
RTS 1 Senegal
RTS 1 Serbia
Ariana National
BHT 1
SuperSport Maximo 1
1TV Georgia
BNT 1 HD bulgaria\
TVR 1
TF1 HD France
SRF zwei HD
Gabon 1ere
GRTS TV Gambia
beIN Sports HD 3 Max
ORTB
Alkass EXTRA TWO HD
KBC 1 Kenya
BNT 3 HD bulgaria
beIN Sports Connect
beIN Sports HD 5 Max
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