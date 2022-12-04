مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا بث مباشر كأس العالم 2022 رابط يلا شوت مجاني

الفجر الرياضي
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القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وبولندا في كأس العالم قطر 2022، هي الأكثر روجًا الآن على محركات بحث الإنترنت، حيث بدأت منذ الأمس منافسات دور 16 من كأس العالم 2022، والتي أسفرت عن تأهل واصطدام منتخبي الأرجنتين وهولندا في ربع نهائيم مونديال قطر.

وفيما يلي نستعرض معكم تردد كافة القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وبولندا في كأس العالم قطر 2022، بالإضافة إلى تشكيل المنتخبين المتوقع، ونتائج مباريات أمس في ثمن نهائي كأس العالم 2022، وتردد بين سبورت المفتوحة.

رابط مشاهدة مباراة فرنسا ضد بولندا في كأس العالم اضغط هنا

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وبولندا في كأس العالم قطر 2022
وعن القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وبولندا في كأس العالم قطر 2022؛ تقدم قنوات الكأس وبين سبورت القطرية البث المباشر لمشاهدة مباراة فرنسا ضد بولندا اليوم الأحد الموافق 4 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات دور 16 من كأس العالم 2022.

 

ويستضيف ملعب استاد الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة مباراة فرنسا ضد بولندا، وأعلنت بين سبورت منذ قليل عبر فيسبوك؛ القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وبولندا، وهي قنوات ماكس 1، 2، 3، 4، إليكم ترددها على النايل سات.

تردد beIN Sports Max 1  تردد  beIN Sports Max 2، 4
التردد: 12604

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

التردد: 12245

معدل الاستقطاب: رأسي

معدّل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

الكأس تقدم بث مباشر لمشاهدة مباراة فرنسا وبولندا في كأس العالم قطر 2022
كما تقدم قنوات الكأس أيضًا بث مباشر لمشاهدة مباراة فرنسا وبولندا في كأس العالم قطر 2022 اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة وطرابلس والخرطوم، الساعة السادسة مساءً بتوقيت قطر والسعودية، الساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة الرابعة عصرًا بتوقيت تونس، الجزائر والمغرب.

كما أعلنت قنوات الكأس على فيسبوك، القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد بولندا، وذكرت أنه سيتم تقديم البث المباشر لمشاهدة فرنساد وبولندا في كأس العالم 2022 على قناتي الكأس 1 أكسترا، والكأس 3 إكسترا، وفيما يلي تردداتهم.

تردد الكأس 1 أكسترا تردد الكأس 3 أكسترا
قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11919

معدل الاستقطاب: أفقي

معدّل الترميز 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

الأولى: مفتوحة

الأولى إكسترا: مشفرة

قمر صناعي: سهيل سات 2

التردد: 10770

معدل الاستقطاب: أفقي

معدّل الترميز 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

الخامسة والسادسة: مفتوحة

الثالثة والرابعة إكسترا: مشفرة


تشكيل مباراة فرنسا وبولندا في مونديال قطر 2022
نقدم لكم تشكيل مباراة فرنسا وبولندا في مونديال قطر 2022، حيث يتنافس كلا من كيليان مبابي مهاجم الديوك وليفاندوفسكي مهاجم بولندا على التأهل لربع نهائي كأس العالم 2022، لذا سنشهد ملمحة كروية كبيرة بين المنتخبين الكبيرين.


بث مباشر مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا في كأس العالم قطر 2022
تشكيل منتخب فرنسا تشكيل منتخب بولندا
حراسة المرمى: هوجو لوريس

الدفاع: جول كوندي - فاران - أوباميكانو - هيرنانديز

الوسط: تشواميني - أدريان رابيو - عثمان ديمبلي

الهجوم: أنطوان جريزمان - مبابي - أولفييه جيرو

حراسة المرمى: فوتشيك تشيزني.

الدفاع: ماتي كاش، جاكوب كيويور - كميل جليك - بارتوش

الوسط: فرانكوفسكي = كريستيان بيليك - بيتور - كريتشوفياك

الهجوم: ليفاندوفسكي - كارول سيفدريسكي

نستعرض معكم تردد بين سبورت المفتوحة المجانية لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022، حيث كشفت إدارة بين سبورت مُؤخرًا عن إذاعة 22 مباراة مجانية من مباريات كأس العالم قطر 2022 حسب اتفاق الفيفا معها، وتم بث 16 مباراة منهم حتى الآن على بين سبورت المفتوحة، ويتبقى 6 مباريات سوف تقسم على دور 16 حتى النهائي، وتعلن بين سبورت المباريات المفتوحة قبل الماتش بساعة.

تردد بين سبورت المفتوحة

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدّل تصحيح الخطأ: 2/3

يذكر أن منتخب الأرجنتين تأهل للدور 8 من كأس العالم قطر 2022 على حساب أستراليا، بعد هزيمته أمس بهدفين مقابل هدف، ليُواجه منتخب هولندا الذي تأهل أيضًا على حساب منتخب الولايات المتحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

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