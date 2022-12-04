الآن.. بث مباشر فرنسا وبولندا يلا شوت | كورة اون لاني | يلا لايف مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا بث مباشر يلا شوت اليوم في ثمن نهائي كأس العالم

يلتقي منتخب فرنسا أمام نظيره بولندا، اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم المقامة حاليًا فى قطر وحتى 18 ديسمبر الجاري.

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موعد مباراة فرنسا ضد بولندا والقنوات الناقلة في كأس العالم 2022

تقدم بوابة أخبار اليوم الإلكترونية، لمتابعيها، خدمة البث المباشر لأحداث مباراة منتخبي فرنسا وبولندا، في ضوء مواجهات دور الـ16 من مونديال قطر 2022.

موعد مباراة فرنسا ضد بولندا والقنوات الناقلة في كأس العالم 2022

يستضيف ستاد "الثمامة" المواجهة الرتقبة بين منتخبي فرنسا وبولندا، والمقرر انطلاقها في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم، الأحد، 4-12، في إطار تصفيات دور الـ 16 من كأس العالم 2022.

وحددت شبكة قنوات بين سبورت القنوات الرسمية الناقلة لمباراة فرنسا ضد بولندا في تصفيات دور الـ 16 من كأس العالم 2022.

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ويتم نقل المباراة عبر 3 قنوات هي: بين سبورت 1 ماكس / 3 ماكس/ 4 ماكس – beIn Sports 1 Max / 3 Max / 4 Max.

معلق مباراة بولندا ضد فرنسا في كأس العالم 2022

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قررت إدارة قنوات بين سبورت إسناد مهمة التعليق الصوتي على ماتش فرنسا ضد بولندا إلى المعلق الرياضي حسن العيدروس.

تشكيل بولندا المتوقع لمواجهة فرنسا

يُتوقع أن تكون تشكيل بولندا المتوقع لمواجهة فرنسا في تصفيات دور الـ 16 في كأس العالم 2022 كما يلي:

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في حراسة المرمى: فوتشيك تشيزني.

خط الدفاع: ماتي كاش، جاكوب كيويور، كميل جليك، بارتوش بيريزينسكي.

خط الوسط: برزيميسلاف فرانكوفسكي، كريستيان بيليك، بيتور زيلينسكي، جريجوري كريتشوفياك.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، كارول سيفدريسكي.

تاريخ مواجهات فرنسا وبولندا في كأس العالم

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سبق والتقى منتخب بولندا مع فرنسا في كأس العالم 1982 وانتهت المباراة التي جرت على تحديد المركز الثالث بفوز بولندا على فرنسا بنتيجة (3_2).

كانت آخر خسارة لفرنسا أمام بولندا في مباريات ودية عام 1982، والتقى المنتخبان بعدها 7 مرات فاز فرنسا 3 مرات وتعادلا 4 مرات.

تعتبر تلك هي المرة الأولي التي يتأهل فيها منتخب بولندا لمرحلة خروج المغلوب من كأس العالم.

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تأهل منتخب فرنسا لدور الـ 16، في 5 مناسبات منذ عام 1986، وتأهل الديوك لدور ربع النهائي 5 مرات أيضًا.

وانطلقت بطولة كأس العالم 2022 الأحد 20 نوفمبر الماضي، وتستمر حتى 18 ديسمبر الجاري، بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأخيرة، تم توزيعها على 8 مجموعات بواقع 4 منتخبات وصعد أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ16.

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وجاءت لائحة التأهل حال تساوي منتخبين أو أكثر في عدد النقاط كالتالي:

«في حالة تساوي منتخبين أو أكثر يتم اللجوء إلى فارق الأهداف، ثم الأهداف المسجلة، ثم المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف في المباريات بين الفرق المتساوية في النقاط، ثم الأهداف المسجلة في المباريات بين الفرق المتساوية في النقاط، ثم اللعب النظيف، وأخيرا قرعة لتحديد المتأهل».

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية على ملعب ستاد لوسيل، بتاريخ الأحد الموافق 18 ديسمبر 2022، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.