مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا بث مباشر اليوم في كأس العالم 2022

تقام اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022 بعض مباريات دور الـ16 في بطولة كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن تلتقي فرنسا مع بولندا باستاد الثمامة، فيما يحتضن استاد البيت مباراة إنجلترا ضد السنغال.

موعد مباراة فرنسا وبولندا في كأس العالم 2022

تنطلق مباراة فرنسا ضد بولندا في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وبولندا في كأس العالم 2022

تنقل شبكة "بي إن سبورتس" مباراة فرنسا وبولندا على الهواء مباشرة عبر قناتي "beIN Sports HD 1 Max" و"beIN Sports HD 3 Max".

كما ستذاع المباراة أيضا عبر قناة "Alkass EXTRA One HD" القطرية.