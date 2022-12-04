LIVE الان مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا بث مباشر يلا شوت beIN Sport HD كأس العالم

LIVE الان مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا بث مباشر يلا شوت ستار beIN Sport HD كأس العالم يلتقي منتخب فرنسا ومع بولندا في دور الـ16 لكأس العالم قطر 2022، من أجل حجز بطاقة العبور إلى ربع النهائي، والتي ستقود المتأهل لضرب موعدٍ مع الفائز من مواجهة إنجلترا وصيفة بطل أوروبا، والسنغال بطلة إفريقيا.

وكان منتخب فرنسا قد صعد لدور خروج المغلوب بعد تصدره المجموعة الرابعة، بينما جاء منتخب بولندا ثانيًا في المجموعة الثالثة بعد تفوقه بفارق الأهداف على المكسيك.

LIVE الان مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا بث مباشر يلا شوت ستار beIN Sport HD كأس العالم

التاريخ يدعم بولندا.. هل يودع منتخب فرنسا كأس العالم 2022؟

ويطمح منتخب بولندا في إحداث مفاجأة وخلق لحظة استثنائية في مشواره بكأس العالم قطر 2022، بينما يعتبر منتخب فرنسا أحد المرشحين للفوز بالبطولة، لكنه سيكون أمام مهمة صعبة للوصول للدور المقبل أمام رفاق روبرت ليفاندوفسكي.

LIVE الان مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا بث مباشر يلا شوت ستار beIN Sport HD كأس العالم

موعد مباراة فرنسا وبولندا في دور الـ16 بكأس العالم قطر 2022:

موعد مباراة فرنسا وبولندا في دور الـ16 بكأس العالم قطر 2022 هو يوم الأحد 4 ديسمبر/كانون الأول 2022، على أرضية استاد "الثمامة".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة فرنسا وبولندا في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية وقطر، الرابعة بتوقيت المغرب، الثالثة بالتوقيت العالمي جرينيتش.

LIVE الان مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا بث مباشر يلا شوت ستار beIN Sport HD كأس العالم

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القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وبولندا في كأس العالم 2022:

مباراة فرنسا وبولندا في كأس العالم 2022، ستكون منقولة على بي إن سبورتس، وقناة الكأس بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

LIVE الان مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا بث مباشر يلا شوت ستار beIN Sport HD كأس العالم

ويُمكن مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا بث مباشر لحظة بلحظة دون تقطيع على تطبيق "تود"، وكذلك "بي إن كونكت"، كما تقدم "الفجر الرياضي" تغطية حية مباشرة ولحظة بلحظة لجميع أحداث ومجريات المباراة المرتقبة.

ويُمكن استقبال قنوات بي إن سبورتس والكأس الناقلة لكأس العالم عبر نايل سات وكذلك سهيل سات، عبر الترددات التالية:

LIVE الان مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا بث مباشر يلا شوت ستار beIN Sport HD كأس العالم

القناة: بي إن سبورتس ماكس 1 إتش دي

التردد: 12604

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

الاستقطاب: أفقي

القناة: بي إن سبورتس ماكس 3 إتش دي

التردد: 11013

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

الاستقطاب: أفقي

منتخب فرنسا في كأس العالم 2022منتخب فرنسا في كأس العالم 2022

تُوجد العديد من القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وبولندا في كأس العالم قطر 2022، وهو ما يجعل مشاهدة اللقاء أمرًا يسيرًا على الجميع.

LIVE الان مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا بث مباشر يلا شوت ستار beIN Sport HD كأس العالم

ويلتقي منتخب فرنسا ومع بولندا في دور الـ16 لكأس العالم قطر 2022، من أجل حجز بطاقة العبور إلى ربع النهائي، والتي ستقود المتأهل لضرب موعدٍ مع الفائز من مواجهة إنجلترا وصيفة بطل أوروبا، والسنغال بطلة إفريقيا.

وكان منتخب فرنسا قد صعد لدور خروج المغلوب بعد تصدره المجموعة الرابعة، بينما جاء منتخب بولندا ثانيًا في المجموعة الثالثة بعد تفوقه بفارق الأهداف على المكسيك.

LIVE الان مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا بث مباشر يلا شوت ستار beIN Sport HD كأس العالم

التاريخ يدعم بولندا.. هل يودع منتخب فرنسا كأس العالم 2022؟

ويطمح منتخب بولندا في إحداث مفاجأة وخلق لحظة استثنائية في مشواره بكأس العالم قطر 2022، بينما يعتبر منتخب فرنسا أحد المرشحين للفوز بالبطولة، لكنه سيكون أمام مهمة صعبة للوصول للدور المقبل أمام رفاق روبرت ليفاندوفسكي.

موعد مباراة فرنسا وبولندا في دور الـ16 بكأس العالم قطر 2022:

موعد مباراة فرنسا وبولندا في دور الـ16 بكأس العالم قطر 2022 هو يوم الأحد 4 ديسمبر/كانون الأول 2022، على أرضية استاد "الثمامة".

LIVE الان مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا بث مباشر يلا شوت ستار beIN Sport HD كأس العالم

ومن المقرر أن تنطلق مباراة فرنسا وبولندا في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية وقطر، الرابعة بتوقيت المغرب، الثالثة بالتوقيت العالمي جرينيتش.

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القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وبولندا في كأس العالم 2022:

مباراة فرنسا وبولندا في كأس العالم 2022، ستكون منقولة على بي إن سبورتس، وقناة الكأس بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويُمكن مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا بث مباشر لحظة بلحظة دون تقطيع على تطبيق "تود"، وكذلك "بي إن كونكت"، كما تقدم "الفجر الرياضي" تغطية حية مباشرة ولحظة بلحظة لجميع أحداث ومجريات المباراة المرتقبة.

LIVE الان مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا بث مباشر يلا شوت ستار beIN Sport HD كأس العالم

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ويُمكن استقبال قنوات بي إن سبورتس والكأس الناقلة لكأس العالم عبر نايل سات وكذلك سهيل سات، عبر الترددات التالية:

القناة: بي إن سبورتس ماكس 1 إتش دي

التردد: 12604

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

الاستقطاب: أفقي

القناة: بي إن سبورتس ماكس 3 إتش دي

التردد: 11013

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

الاستقطاب: أفقي



القناة: الكأس إكسترا 1 إتش دي

التردد: 11566

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

الاستقطاب: أفقي

القناة: الكأس إكسترا 2 إتش دي

التردد: 12604

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

الاستقطاب: أفقي

من هو معلق مباراة فرنسا وبولندا في كأس العالم 2022؟

معلق مباراة فرنسا وبولندا في كأس العالم قطر 2022 هو المعلق الرياضي المعروف حسن العيدروس، والذي سيصف أحداث اللقاء على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 إتش دي 1 وقناة بي إن سبورتس ماكس 3 إتش دي.

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فيما لم يتم الكشف المعلق الذي سيتولى مهمة وصف أحداث مباراة فرنسا وبولندا على قنوات الكأس القطرية.

تشكيل فرنسا المتوقع في مباراة اليوم ضد بولندا:

حارس المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز، دايوت أوباميكانو، رافائيل فاران، جول كوندي.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، أدريان رابيو، عثمان ديمبيلي.

خط الهجوم: كيليان مبابي، أوليفييه جيرو، أنطوان جريزمان.

تشكيل بولندا المتوقع في مباراة اليوم ضد فرنسا:

حارس المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: بارتوش بيرسزينسكي، جاكوب كيوور، كاميل جليك، ماتي كاش.

خط الوسط: جريجورتس كريتشوفياك، كريستيان بيليك، بيرزيمسلاف فرانكوفسكي، بيوتر زيلينسكي.

خط الهجـوم: جاكوب كامينسكي، روبرت ليفاندوفسكي.