مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا بث مباشر يلا شوت كأس العالم 2022

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

استقر ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، على التشكيل الذي يخوض به مبارته اليوم أمام بولندا في دور الـ 16 من كأس العالم 2022.

وتقام المباراة على ملعب ستاد الثمامة اليوم، الأحد، الموافق 4 ديسمبر في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

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تشكيل فرنسا المتوقع لمباراة بولندا في كأس العالم
حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: جوليس كوندي - دايو أوباميكانو - رفائيل فاران - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: أوريلين تشواميني - أدريان رابيو - أنطوان جريزمان

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - أوليفيه جيرو - كيليان مبابي

تشكيل بولندا المتوقع أمام فرنسا بدور الـ16 لكأس العالم 2022
حراسة المرمى: فوتشيك تشيزني.

خط الدفاع: ماتي كاش، جاكوب كيويور، كميل جليك، بارتوش بيريزينسكي.

خط الوسط: برزيميسلاف فرانكوفسكي، كريستيان بيليك، بيتور زيلينسكي، جريجوري كريتشوفياك.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، كارول سيفدريسكي.

وكان منتخب فرنسا قد حسم صعوده لدور الـ 16 من كأس العالم بعدما تصدر المجموعة الرابعة، فيما حل منتخب بولندا وصيفًا في المجموعة الثالثة وحجز مقعده بثُمن النهائي هو الآخر.

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