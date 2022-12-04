مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا في بث مباشر عبر beIN SPORTS | روابط يلا شوت مباراة فرنسا ضد بولندا كأس العالم

بث مباشر فرنسا وبولندا، يلتقي اليوم منتخب فرنسا ضد بولندا ضمن مباريات بطولة مونديال كأس العالم يستضيف الليلة. ملعب استاد الثمامة يبحث اليوم منتخب فرنسا عن تأهل إلى الأدوار القادمة امام مواجه صعبة ضد منتخب بولندا. والذي نجح بالتأهل إلى الدور الثاني رغم الخسارة من منتخب الأرجنتين هل يكون قادر على إيقاف منتخب فرنسا الليلة. أمام منتخب فرنسا فقد نجح بالتأهل إلى الدور الثاني على حساب منتخب الدنمارك كذلك كما تعرض منتخب فرنسا. للخسارة في المباراة الاخيرة امام منتخب تونس بهدف دون رد هل يكون منتخب فرنسا حاضرًا الليلة.

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مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من وزن ثقيل، خاصة وأنّ بطاقة التأهل إلى ربع النهائي لا تحتمل القسمة على اثنين.

وفرضت مباراة فرنسا وبولندا نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنواتنا نظرًا لعراقة فرنسا التي تملك شعبية كبيرة في العالم العربي، حيث سنقوم بتغطية أبرز لقطات المباراة بالفيديو والأرقام على موقعنا.

وتقام المباراة بين منتخب فرنسا ومنتخب بولندا على أرض ملعب استاد الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة.

موعد مباراة فرنسا وبولندا اليوم الأحد في كأس العالم

وتنطلق المباراة بين فرنسا وبولندا عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة الموافق السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة وقطر وعند الساعة السابعة مساء بتوقيت الإمارات.

وتأهل منتخب فرنسا لدور الستة عشر بعدما تصدر المجموعة الرابعة فيما احتل المنتخب البولندي المركز الثاني في المجموعة الثالثة خلف منتخب الأرجنتين.

فرنسا Vs بولندا.

البطولة: كأس العالم 2022 (دور الـ 16).

القنوات الناقلة: beIN Max 1.

الملعب: 1333.

المعلق: حسن العيدروس.



موعد المباراة:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:00 مساءًا بتوقيت العراق.

5:00 مساءًا بتوقيت السودان.

6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.