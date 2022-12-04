عاجل| "العلف السبب".. أسعار البيض تواصل الارتفاع اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022

عاودت أسعار البيض اليوم، فى مصر، ارتفاعها الأحد 4 ديسمبر 2022، بالسوق المحلية بنحو 10 جنيهات على مدار اسبوع، بعد هدوء سيطر على سعر الكرتونة خلال فترة لم تدم طويلًا حبست فيها التعاملات عند مستوى 63 و65 جنيه.

وأرجع مصدر باتحاد منتجي الدواجن، ارتفاع أسعار البيض إلى جنون أسعار الأعلاف التي أجبرت عدددا كبيرا من المربين على التخارج من المنظومة.

أسعار البيض اليوم

وصعدت أسعار البيض اليوم إلى 78 جنيهًا للطبق الأبيض للمستهلك، في ظل سعي الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

أسعار البيض الأحمر

وصعدت أسعار البيض الأحمر إلى 80 جنيهًا للطبق، ويدور عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحجم استثمارات يصل إلى 90 مليار جنيه مصرى، وفق بيانات اتحاد منتجى الدواجن.

أسعار البيض البلدى

وارتفعت أسعار البيض البلدى إلى 81 جنيهًا للطبق، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفقًا لتصريحات مصادر ذات صلة.

ودعا اتحاد منتجى الدواجن وزارة التجارة والصناعة لسرعة إدارج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، وذلك بعد إمدادها بالبيانات اللازمة، موضحًا أن هناك نحو 30 مؤسسة خالية من أنفلونزا الطيور، وتواصل أعمال التصدير.

ووصل عدد مصانع الأعلاف المرخصة إلى 1493 مصنعًا، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة، حسب تأكيدات عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات سابقة.

وما تزال شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ترصد وتتابع سعر البيض في السوق المحلية وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة التي وضعتها لدفع قطاع الثروة الداجنة للأمام والتي من بينها تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية، حيث تم تخصيص 9 مناطق فى 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.



وتتضمن خطة تنفيذ المشروعات أيضًا مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

طرح كميات بأسعار مخفضة

ووفقًا لتصريحات السيد القصير، وزير الزراعة، فإنه يتم طرح كميات كبيرة من الدواجن والبيض في المنافذ الحكومية التابعة لوزارتي الزراعة والتموين بأسعار مناسبة بالتعاون مع إدارة اتحاد الدواجن، وذلك لتقليل الحلقات الوسيطة بين المستهلك والمنتج وكذلك ضبط الأسعار والقضاء على جشع التجار.

كما تستمر الحكومة سعيها الدائم نحو زيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر تستهدف وفقًا لخطتها الإستراتيجية للنهوض بقطاع الثروة الداجنة بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.