موعد مباراة فرنسا وبولندا اليوم في كأس العالم والقنوات الناقلة

يستعد منتخب فرنسا حامل لقب كأس العالم 2018، لمواجهة منتخب بولندا، اليوم في دورالـ 16 بالنسخة الـ 22 بمونديال قطر 2022.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، موعد مباراة فرنسا وبولندا في كأس العالم اليوم،، وهي على النحو التالي:-

موعد مباراة فرنسا وبولندا في كأس العالم اليوم

تنطلق مباراة فرنسا ضد بولندا في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة، وأسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس، التعليق عليها للمعلق حسن العيدروس.

تردد القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وبولندا اليوم

تنقل شبكة بي إن سبورتس الرياضة، وشبكة قنوات الكأس، مباراة فرنسا وبولندا، عبر التردادت التالية.

beIN SPORTS MAX 1

التردد: 12604 «أفقي»، ومعدل الترميز: 27500، ومعدل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة الكأس القطرية إكسترا المشفرة

تردد: 11919، معدل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جدول مباريات الدور الـ 16 في كأس العالم

الاثنين 5 -12-2022

- اليابان × كرواتيا:- الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

- البرازيل × كوريا الجنوبية:- الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

الثلاثاء 6-12-2022

- المغرب × إسبانيا:- الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

-البرتغال × سويسرا:- الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.