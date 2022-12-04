رابطة الأندية تقرر نقل مباراة الزمالك والجيش في الدوري إلى ملعب الكلية الحربية

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

قررت رابطة الأندية المحترفة، نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضد نظيره طلائع الجيش، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز، إلى ملعب ستاد الكلية الحربية بدلا من برج العرب بالإسكندرية.


يأتي ذلك القرار عقب قيام رابطة الأندية بالتنسيق مع نادي طلائع الجيش، باعتباره النادي صاحب اللقاء، وفقًا لما كشفته بعض التقارير الصحفية.


ويستعد أبناء ميت عقبة، لمواجهة العجلات الحربية، في المباراة المقبلة ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري العام لموسم 2022-2023.

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وكان الزمالك قد سقط في فخ التعادل أمام نظيره المصري البورسعيدي، بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري.

موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش


ويستعد أبناء ميت عقبة، لمواجهة طلائع الجيش في المباراة المقبلة، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري المصري الممتاز، يوم الأربعاء المقبل، الموافق 7 من شهر ديسمبر الجاري.


ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.


ترتيب الزمالك في الدوري

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط.
 

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