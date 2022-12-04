"التعليم" تعلن بدء التقديم على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث لعام 2024-2023

منوعات
برنامج خادم الحرمين
برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث

أعلنت وزارة التعليم السعودية، عن بدء التقديم على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث للسنة الأكاديمية 2024-2023، وذلك ابتداءا من اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022م الموافق 10 جمادى الأولى 1444هـ حتى الخميس 5 مايو 2023م (14 شوال 1444هـ).

وتأتي هذه النسخة ضمن إستراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية -حفظه الله- والتي تشمل أربعة مسارات، وهي: مسار (الرواد)، ومسار (البحث والتطوير)، وكذلك مسار (إمداد)، ومسار (واعد).

وكيل وزارة التعليم للابتعاث: "التقديم هذا العام سيكون متاحًا عبر ثلاثة مسارات"

وقالت وكيل وزارة التعليم للابتعاث  الدكتورة أمل شقير، إن التقديم هذا العام سيكون متاحًا عبر ثلاثة مسارات (الرواد، والبحث والتطوير، وإمداد)، حيث يشمل أفضل التخصصات النوعية من الجامعات العالمية الرائدة، والتي تم اختيارها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحقيق متطلبات سوق العمل ورفع مستوى التأهيل العلميّ للطلاب والطالبات، وكذلك دعم التخصصات الجديدة والمتنوعة في القطاعات الواعدة بالمملكة، بما يسهم في تحقيق التنافسية العالمية، إلى جانب ما تشتمل عليه من برامج داعمة لجودة الحياة، وبناء مجتمع حيوي".

وأشارت وكيل الوزارة إلى توافر شروط وضوابط الابتعاث للعام الأكاديمي 2023/2024م عبر البوابة الإلكترونية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، بحيث يمكن لراغبي الابتعاث الاطلاع على قائمة الجامعات العالمية المتوفرة، وكذلك التخصصات المتاحة، وذلك من خلال الدخول بشكل مباشر على الرابط التالي (اضغط هنـــــــا). 

التقديم على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث وزارة التعليم السعودية برنامج خادم الحرمين الشريفين

مواد متعلقة

تعرف على التفاصيل الكاملة في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث

برنامج خادم الحرمين للابتعاث يوضح السن المحدد للمتقدمين للوظائف

الأكثر قراءة

كورة لايف NOW بث مباشر السنغال وانجلترا يلا لايف LIVEHD كأس العالم|| رابط مشاهدة مباراة انجلترا والسنغال senegal vs england بث حي

عاجل.. كواليس أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم أمام الريال السعودي

مشاهدة مباراة الأرجنتين وأستراليا في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

عاجل.. تشكيل السنغال الرسمي أمام إنجلترا في دور الـ16 بكأس العالم 2022

بث مباشر nOW HD مباراة فرنسا وبولندا لايف ستريم في كأس العالم اليوم|| مشاهدة مباراة فرنسا ضد بولندا france vs poland live يلا شوت هدف مبابي

الآن LIVE7HD بث مباشر مشاهدة مباراة فرنسا وبولندا اليوم في كأس العالم رابط يلا شوت twitter بي إن سبورتس جودة عالية Match de France لايف ستريم

عاجل| العملة الأوروبية ترتفع.. تعرف علي سعر اليورو اليوم في مصر

أول تعليق لوالد المتهم بالاعتداء على ممرضات مستشفى قويسنا