مشاهدة مباراة انجلترا والسنغال بث مباشر اليوم 4-12-2022 قمة ثمن نهائي كأس العالم بين الاسود الثلاثة واسود التيرانجا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة انجلترا والسنغال بث مباشر اليوم 4-12-2022، ستواجه إنجلترا منافسة أفريقية في أدوار خروج المغلوب من كأس العالم للمرة الثانية فقط اليوم عندما تواجه السنغال في قطر.

ليس منذ عام 1990 وفي المواجهة الشهيرة مع الكاميرون، واجهت الأسود الثلاثة فريقًا أفريقيًا في مثل هذه المواجهة التي يربح فيها الفائز كل شيء - ومنذ ذلك الحين فازت إنجلترا فقط بثلاث مواجهات خروج المغلوب في غضون 90 دقيقة في أي كأس عالم.

لكن فريق جاريث ساوثجيت أنهى العديد من فترات الانتظار الطويلة لمشجعي إنجلترا في السنوات الأخيرة، ويمكن أن يقترب من إنهاء الجفاف بانتصار هذا المساء.

ربما يكون لدى المعجبين قرار صعب بشأن كيفية مشاهدة مباراة الليلة، والاختيار بين جلسة الحانة ليلة الأحد والأجواء الأكثر هدوءًا في غرفة المعيشة. لحسن الحظ، يتم عرضه على التلفزيون مجانًا!

لمشاهدة البث المباشر الآن “انجلترا والسنغال” اضغط هنا 

إنجلترا Vs السنغال.
البطولة: كأس العالم 2022 (دور الـ 16).
القنوات الناقلة: beIN Max 1.
الملعب: 1116 (أرضية ).
المعلق: غير معروف.

موعد المباراة:

10:00 مساءًا بتوقيت السعودية.
9:00 مساءًا بتوقيت مصر.
10:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.
10:00 مساءًا بتوقيت الأردن.
10:00 مساءًا بتوقيت سوريا.
10:00 مساءًا بتوقيت لبنان.
10:00 مساءًا بتوقيت العراق.
9:00 مساءًا بتوقيت السودان.
10:00 مساءًا بتوقيت اليمن.
9:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.
8:00 مساءًا بتوقيت تونس.
8:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.
7:00 مساءًا بتوقيت المغرب.
11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.
10:00 مساءًا بتوقيت البحرين.
11:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.
10:00 مساءًا بتوقيت الكويت.
10:00 مساءًا بتوقيت قطر.
7:00 مساءًا بتوقيت موريتانيا.
10:00 مساءًا بتوقيت جزر القمر.
7:00 مساءًا بتوقيت غرينتش GMT.

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