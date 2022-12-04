كورة اون لاين مباراة انجلترا والسنغال بث مباشر اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022 في كأس العالم | كأس العالم قطر2022

بوابة الفجر

مشاهدة مباراة انجلترا والسنغال، يواجه أسود التيرانجا الأسود الثلاثة في مباراتهم الأولى في دور الـ16، لذلك سنتعرف أيضًا على ملعب مباراة إنجلترا - السنغال في دور الـ16 لكأس العالم.

يواجه منتخب المملكة المتحدة، اليوم 4 ديسمبر، نظيره السنغالي في أول مباريات الفريقين في دور الـ16 من نهائيات كأس العالم الـ22. سيغيب ساديو ماني نجم السنغال اليوم، ولن يشارك كلا من لاعبي المنتخب الإنجليزي كايل ووكر وجيمس ماديسون في المونديال بسبب الإصابات التي يواجهها كل منهما. 

أي ساعة مباراة انجلترا ضد السنغال

يمكن عبر التالي من نِقاط الاطلاع على موعد مباراة إنجلترا والسِنغال بالتوقيت المحلي لمختلف الدول العربية:

الساعة الـ 08:00 مساءً في كلًا من دولة: الجزائر، والمغرب، وتونس.
الساعة الـ 09:00 مساءً في كلًا من دولة: مصر، وفلسطين، والسودان، وليبيا.
الساعة الـ 10:00 مساءً في كلًا من دولة: السعودية، وقطر، والكويت، والبحرين، والعراق، والأردن، وسوريا.
الساعة الـ 11:00 مساءً في كلًا من دولة: الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان.

لمشاهدة البث المباشر الآن “انجلترا والسنغال” اضغط هنا 

القنوات الناقلة لمباراة انجلترا والسنغال

إنّ القنوات الناقلة لمباراة السِنغال وإنجلترا اليوم تتمثل فيما يلي من نقاط:

beIN SPORTS MAX HD 1.
beIN SPORTS MAX HD 3.
beIN Sports Max HD 5.
Alkass EXTRA TWO HD.
Alkass EXTRA One HD.
beIN 4K HDR.

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