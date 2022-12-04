مباراة انجلترا والسنغال يلا شوت في كاس العالم قطر 2022.يلا لايف السنغال

بوابة الفجر

استاد البيت يفتح أبوابه باستضافة المباراة المنتظرة بين السنغال وانجلترا والتي ستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً حسب توقيت القاهرة الساعة العاشرة مساءً حسب توقيت الدوحة ومكة المكرمة الحادية عشر. الساعة مساءً حسب توقيت أبوظبي ومسقط.

انطلقت فعاليات مونديال 2022، التي تستضيفها دولة قطر، الأحد الماضي، الموافق 20 نوفمبر، وتستمر حتى 18 ديسمبر.

موعد مباراة انجلترا القادمة ضد السنغال

موعد مباراة انجلترا القادمة ضد السنغال في ثمن نهائي كأس العالم هو يوم الأحد الموافق 4 ديسمبر الجاري 2022.

تنطلق مباراة إنجلترا القادمة ضد السنغال في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لكأس العالم 2022

‏beIN Sports HD 1 Max

‏beIN Sports HD 2 Max

‏beIN Sports HD 3 Max

Alkass EXTRA One HD

Alkass EXTRA TWO HD

تردد قنوات beIN Sports Max عبر النايل سات

beIN SPORTS MAX HD 1 تردد 12604 (H)

beIN SPORTS MAX HD 2 تردد 12245 (V)

beIN SPORTS MAX HD 3 تردد 11013 (H)

beIN SPORTS MAX HD 4 تردد 12245 (V)

تردد قناة الكأس القطرية الجديد Alkass على نايل سات

التردد الجديد: 11919

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة beIN SPORTS المفتوحة

التردد: 12379

معدل الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

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اخر أخبار السنغال قبل مواجهة انجلترا في الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022

إنجلترا والسنغال، المنتخب السنغالي كان قد أنهى مشواره في دور المجموعات في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم قطر 2022 برصيد ست نقاط من ثلاث جولات بعد انتصاره في مباراتين مقابل الخسارة في لقاء وحيد، وعلى صعيد معدل الأهداف سجل خمسة أهداف في مرمى منافسيه مقابل دخول أربعة أهداف في شباكه.

اخر أخبار انجلترا قبل مواجهة السنغال في الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022

تابع لايف انجلترا والسنغال، المنتخب الإنجليزي من جانبه كان قد أنهى مشواره في دور المجموعات في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم قطر 2022 برصيد سبع نقاط من ثلاث جولات بعد الفوز في لقائين مقابل السقوط في فخ التعادل في مباراة واحدة، وعلى صعيد معدل الأهداف أحرز تسعة أهداف في مرمى منافسيه مقابل دخول هدفين في شباكه.

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