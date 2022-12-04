مباراة انجلترا والسنغال يلا شوت في كاس العالم قطر 2022.يلا لايف السنغال
استاد البيت يفتح أبوابه باستضافة المباراة المنتظرة بين السنغال وانجلترا والتي ستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً حسب توقيت القاهرة الساعة العاشرة مساءً حسب توقيت الدوحة ومكة المكرمة الحادية عشر. الساعة مساءً حسب توقيت أبوظبي ومسقط.
انطلقت فعاليات مونديال 2022، التي تستضيفها دولة قطر، الأحد الماضي، الموافق 20 نوفمبر، وتستمر حتى 18 ديسمبر.
موعد مباراة انجلترا القادمة ضد السنغال
موعد مباراة انجلترا القادمة ضد السنغال في ثمن نهائي كأس العالم هو يوم الأحد الموافق 4 ديسمبر الجاري 2022.
تنطلق مباراة إنجلترا القادمة ضد السنغال في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.
القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لكأس العالم 2022
beIN Sports HD 1 Max
beIN Sports HD 2 Max
beIN Sports HD 3 Max
Alkass EXTRA One HD
Alkass EXTRA TWO HD
تردد قنوات beIN Sports Max عبر النايل سات
beIN SPORTS MAX HD 1 تردد 12604 (H)
beIN SPORTS MAX HD 2 تردد 12245 (V)
beIN SPORTS MAX HD 3 تردد 11013 (H)
beIN SPORTS MAX HD 4 تردد 12245 (V)
تردد قناة الكأس القطرية الجديد Alkass على نايل سات
التردد الجديد: 11919
معدل الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
تردد قناة beIN SPORTS المفتوحة
التردد: 12379
معدل الاستقطاب: أفقي (H)
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 6/5
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اخر أخبار السنغال قبل مواجهة انجلترا في الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022
إنجلترا والسنغال، المنتخب السنغالي كان قد أنهى مشواره في دور المجموعات في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم قطر 2022 برصيد ست نقاط من ثلاث جولات بعد انتصاره في مباراتين مقابل الخسارة في لقاء وحيد، وعلى صعيد معدل الأهداف سجل خمسة أهداف في مرمى منافسيه مقابل دخول أربعة أهداف في شباكه.
اخر أخبار انجلترا قبل مواجهة السنغال في الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022
تابع لايف انجلترا والسنغال، المنتخب الإنجليزي من جانبه كان قد أنهى مشواره في دور المجموعات في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم قطر 2022 برصيد سبع نقاط من ثلاث جولات بعد الفوز في لقائين مقابل السقوط في فخ التعادل في مباراة واحدة، وعلى صعيد معدل الأهداف أحرز تسعة أهداف في مرمى منافسيه مقابل دخول هدفين في شباكه.