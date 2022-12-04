يلا شوت الجديد مباراة إنجلترا والسنغال بث مباشر اليوم في كأس العالم قطر 2022

يواجه أول فريق كرة قدم في السنغال تحديًا جديدًا وقويًا للغاية أمام منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، حيث يسعى فريق أسود تارينجا إلى تحقيق انتقال تاريخي إلى ربع نهائي مونديال قطر، من خلال تحقيق فوز تاريخي على المنتخب الإنجليزي، كما نجح المنتخب السنغالي البطل الأفريقي في تحديد بطاقة التأهل بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة الأولى خلفا للمنتخب الهولندي تقام المباراة يوم الأحد 4 ديسمبر 2022 في تمام الساعة التاسعة مساءا. القاهرة الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة على استاد البيت.

مشاهدة مباراة انجلترا والسنغال

تمكن المنتخب السنغالي من حسم تواجده في ربع النهائي، في المباراة الماضية، بعد فوزه على المنتخب الإكوادوري، ليحتل المركز الثاني خلف المنتخب الهولندي برصيد 6 نقاط، فيما احتل المنتخب الإنجليزي صدارة المجموعة. نقطتان بسبع نقاط، ويمكن معرفة الوقت المتبقي للمباراة من خلال العداد التالي:

تنقل أيضًا مباراة إنجلترا والسنغال عبر قناة BEIN SPORTS MAX HD الثالثة المشفرة باللغة الإنجليزية، إضافة إلى قناة BEIN SPORTS MAX HD الرابعة المشفرة باللغة الإسبانية، وأيضًا قناتي BEIN SPORTS MAX HD الخامسة المشفرة والسادسة المشفرة باللغة الفرنسية، كما تذاع أيضًا عبر تطبيق TOD عبر شبكة الإنترنت بكل اللغات السابقة.

تنقل مباراة إنجلترا والسنغال أيضًا عبر شبكة قنوات الكأس الرياضية القطرية على القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات وهي تابعة لشبكة قنوات BEIN SPORTS، وذلك تحديدًا عبر قناة الكأس EXTRA HD الأولى المشفرة، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة، إضافة إلى قناة الكأس EXTRA HD الثانية المشفرة، بينما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.