لايف السنغال وانجلترا يلا كورة||في العارضة السنغال بث مباشر (0-0) الشوط الأول يحلم المنتخب السنغالي برفع علم كرة القدم الإفريقية عاليًا في سماء الدوحة بمواجهة نظيره العملاق المنتخب الإنجليزي مساء يوم الأحد 4 ديسمبر 2022 على أرض ملعب البيت بالدوحة. العاصمة القطرية الدوحة.

قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع إنجلترا ضد السنغال، يبدو أن المنتخب السنغالي في أكثر من معنويات ممتازة بعد وصوله إلى هذه المرحلة في النسخة الحالية من مونديال قطر 2022، والآن يضع نصب عينيه مفاجأة جديدة، حتى إذا كان صوتًا مرتفعًا هذه المرة. لأنه في حال فوزه سيتغلب على عقبة أحد الفرق الكبيرة المرشحة بقوة للقب المونديال، ويعتبر وصول أسود التيرانجا لهذا الدور إنجازًا كبيرًا، خاصة في ظل افتقارهم لخدمات النجم ساديو ماني بسبب الاصابة لكن المدرب ايليو سيسي يعلق آماله بالكامل على وحدة المجموعة التي تعتبر السلاح الاقوى الذي يمكن الاعتماد عليه من أجل مواصلة هذه الرحلة الاستثنائية في أكبر منتدى رياضي دولي في العالم..

السنغال وانجلترا يلا كورة

تنقل مباراة إنجلترا والسنغال عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي سهيل سات باعتبارها الناقل الحصري لحقوق نقل جميع مباريات بطولة كأس العالم قطر 2022 في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

حيث تذاع مباراة إنجلترا ضد السنغال تحديدًا عبر قناة BEIN SPORTS MAX HD الأولى المشفرة، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما سوف يتولى التعليق على المباراة المعلق عامر الخوذيري.

تذاع أيضًا مباراة إنجلترا والسنغال عبر قناة BEIN SPORTS MAX HD الثانية المشفرة، بينما سوف يتولى التعليق على المباراة المعلق عامر الخوذيري.