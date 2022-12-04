Twitter روابط تويتر بث مباراة السنغال وانجلترا اليوم.. YALA KORA انجلترا والسنغال لايف رابط مجاني

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الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستضيف استاد البيت، مساء اليوم الأحد، المواجهة المرتقبة بين إنجلترا والسنغال، في إطار الجولة النهائية لكأس العالم 2022 FIFA قطر 2022.

تصدرت الأسود الثلاثة المجموعة الثانية لكأس العالم 2022 برصيد 7 نقاط، فتأهلت إلى دور الـ16 في مونديال 2022. كما تأهل أسود تيرانجا لنفس الدور، بعد احتلاله لقب المجموعة الأول برصيد 6 نقاط، بعد فوزه في مباراتين وخسارة مباراة.

موعد مباراة منتخب إنجلترا أمام منتخب السنغال

تنطلق صافرة البداية لمباراة إنجلترا والسنغال في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وقطر، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

تشكيل منتخب انجلترا المتوقع أمام السنغال

حراسة المرمى: بينكفورد.
خط الدفاع: لوك شاو، ماجواير، اريك داير، ارنولد.
خط الوسط: رايس، بيلينجهام، ماونت.
خط الهجوم: رحيم إسترليني، هاري كين، ساكا.

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تشكيل السنغال المتوقع لمواجهة إنجلترا

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.
خط الدفاع: عبدو ديالو، إسماعيل جاكوبز، خاليدو كوليبالي، يوسف سابالي.
خط الوسط: باب جايي، باتي سيس، إدريسا جاي.
خط الهجوم: إسماعيلا سار، إليمان ندياي، بولاي ديا.

ماهي القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا أمام السنغال؟

تُنقل مباراة منتخب إنجلترا مع نظيره منتخب السنغال مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس العالم قطر 2022 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تُنقل أيضًا عبر قنوات الكأس القطرية.

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