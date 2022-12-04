مشاهدة مباراة إنجلترا والسنغال ياسين تي في بث مباشر اليوم الأن 4-11-2022 / England vs Senegal، يلتقي المنتخب الإنجليزي أمام السنغال في مواجهة كروية قوية من العيار الثقيل ينتظرها جمهور ومشجعو كرة القدم العالمية، وهي مواجهة مهمة من المقرر أن يستضيفها ملعب وملعب "البيت" مساء اليوم الأحد. في 4 ديسمبر في إطار المنافسات القوية من دور الـ16 لكأس العالم 2022. في قطر، كأس العالم.

تُنقل أحداث مونديال 2022 عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، وتوفر لك الفجر خدمة مشاهدة مباراة إنجلترا والسنغال تذاع على الهواء مباشرة اليوم الأحد 4-12-2022 ضمن دور الـ16.

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خاض المنتخب الإنجليزي ثلاث جولات في دور المجموعات، أولها كانت ضد المنتخب الإيراني وتمكن من التغلب عليه بنتيجة ساحقة من ستة إلى هدفين، وكانت الجولة الثانية لها ضد المنتخب الوطني الأمريكي، وسقط في فخ التعادل بنتيجة سلبية دون أهداف، فيما كانت الجولة الأخيرة أمام منتخب ويلز الذي تمكن من تجاوزه بنتيجة ثلاث نظيفة دون رد.

يسعى الإنجليزي الشرس إلى لعب هذه المباراة بكامل قوته ويقدم أداءً قويًا وأنيقًا مع تركيز عالٍ من أجل انتزاع التذكرة إلى المرحلة التالية والربع النهائي، لذلك سيقاتل بكل قوته من أجل الفوز حتى لا. بالعودة للوطن خالي الوفاض من هذا الدور الصعب.

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في المقابل، تأهل المنتخب الأفريقي، الذي يدخل المباراة وهو يعلم مدى صعوبة الأمر، لدور الـ16 بعد فوزه على منافسه الإكوادور في الجولة الماضية، برصيد هدفين مقابل هدف واحد. جولات ضد هولندا.

والآخر يستعد بقوة وأساسية للفوز على نظيره والمنافسة على دور ربع النهائي للوصول إلى النهائيات وتمثيل بلاده والمنافسة على لقب كأس العالم بكل قوة.

وصل المنتخب الإنجليزي إلى هذه المباراة وهو في صدارة المجموعة الثانية لترتيب الجدول العام لكأس العالم قطر 2022 بسبع نقاط، فيما احتل منتخب السنغال المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.