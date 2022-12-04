انجلترا ضد انجلترا يلا شوت بث مباشر اليوم || في العارضة لايف السنغال ضد انجلترا

مباراة مهمة تجمع كرة القدم الأفريقية والأوروبية، على ملعب البيت بالعاصمة القطرية الدوحة، مساء اليوم، والتي ستستضيف مباراة إنجلترا والسنغال، في دور الـ16 من مونديال قطر 2022.

ويسعى المنتخب السنغالي لمواصلة مسيرته في البطولة، وتحقيق النصر والتأهل إلى دور الثمانية، لينضم إلى الأرجنتين وهولندا.

موعد مباراة السنغال وإنجلترا والقنوات الناقلة

وتذاع مباراة السنغال وإنجلترا، في تمام التاسعة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة عبر شبكتي قنوات بي إن سبورتس والكأس، من خلال التردادت التالية:

تردد قناة beIN SPORTS MAX 1

تنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS MAX 2، من خلال تردد 12604، أفقي، معدل الترميز 27500، وتصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة الكأس إكسترا

تنقل المباراة عبر قناة الكأس القطرية إكسترا، على تردد 11919، ومعدل الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ: 3/4.

مواعيد مباريات الدور الـ 16 غدا في كأس العالم

وتستكمل مباريات دور الـ 16 من كأس العالم، غدا الاثنين، إذ تقام مباراة اليابان وكرواتيا، في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية، في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.