بث مباشر انجلترا والسنغال يلا شوت yalla shoot|| مشاهدة مباراة انجلترا والسنغال بث مباشر اليوم يلا شوت في كأس العالم

يلتقي منتخب إنجلترا نظيره منتخب السنغال في مباراة اليوم الاحد، في مباراة الدور الـ16 من كأس العالم 2022، وسوف تقام مباراة اليوم علي ارضية ستاد البيت بقطر مستضيفة كأس العالم 2022، حيث سيسعي منتخب إنجلترا ومنتخب السنغال إلى تقديم افضل اداء ليتمكنا من التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

مشاهدة مباراة انجلترا والسنغال

وتقدم المنتخب الإنجليزي إلى دور الـ16 كقائد للمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط. وضمت المجموعة الثانية إنجلترا والولايات المتحدة وإيران وويلز. لعبت إنجلترا ثلاث مباريات في دور المجموعات، حيث كانت المباراة الأولى ضد إيران، وانتهت بفوز تاريخي لإنجلترا بستة أهداف مقابل هدفين. أما المباراة الثانية، فتعادل إنجلترا مع منتخب الولايات المتحدة سلبا دون أهداف، وفي المباراة الثالثة حققت إنجلترا الفوز الثاني على حساب منتخب ويلز بثلاثة أهداف نظيفة | تعال واطلاق النار.

أما بالنسبة لمنتخب السنغال، الطرف الذي خاض المباراة الثانية ضد إنجلترا، فقد تأهل منتخب السنغال وصيف المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بعد فوزين وخسارة واحدة في منافسات دور المجموعات، وخسر منتخب السنغال أول مباراة له. مباراة ضد منتخب هولندا، وحققت السنغال فوزها الأول على حساب قطر بثلاثة أهداف لواحد، والثاني للسنغال كان على حساب المنتخب الإكوادوري بهدفين لواحد.

تشكيلة منتخب انجلترا المتوقعة لمباراة هولندا في دور الـ16 بكأس العالم

حراسة المرمي جوردان بيكفورد

خط الدفاع تريبيير، هاري ماجواير، جون ستونز، لوك شاو

خط الوسط جود بيلينجهام، ديكلان راس، ماونت

خط الهجوم بوكايو ساكا، هاري كين، رحيم ستيرلينج

التشكيلة منتخب السنغال المتوقعة لمباراة هولندا في دور الـ16 بكأس العالم

حراسة المرمي إدوارد ميندي

خط الدفاع بالو توريه - عبده ديالو - كوليبالي - يوسف سبالي

خط الوسط إدريسا جانا غاي - نامباليس ميندي - بابي مطر سار

خط الهجوم إسماعيلا سار - بولايا دي - بامبا ديانج