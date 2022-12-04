ميرهان حسين تروج لعملها الجديد "مشوار الونش"

نشرت الفنانة ميرهان حسين صورة جديدة لها عن طريق أستورى عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".

ميرهان حسين ومحمد رجب عبر إنستجرام

وكانت تلك الصورة بصحبة الفنان محمد رجب من كواليس مسلسل" مشوار الونش".

تفاصيل مسلسل "مشوار الونش"

مسلسل مشوار الونش

مشوار الونش هو مسلسل من المقرر عرضه اليوم، ويكون بطولة كل من: الفنان محمد رجب، والفنان محمود عبدالمغني،والفنانة ميمي جمال، والفنانة منة فضالي، والفنانة ميرهان حسين،والفنان إيهاب فهمي، وغيرهم العديد من النجوم، ويكون العمل من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح.

تدور أحداثه في إطار درامي حول هفوة صغيرة في ماضي حسن الونش لم يُعِرها اهتمامًا وهو يصعد من القاع نحو القمة، تظهر تبعاتها القاسية على هيئة نوّارة الفتاة الشعبية لتكشف حقيقة تعصف بحياة حسن واستقراره الزوجي وسمعته كرجل أعمال معروف.

مواعيد عرض مسلسل "مشوار الونش"

ميرهان حسين في مشوار الونش

يتم عرض مسلسل "مشوار الونش" اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً على شاشة قناة" الحياة"، وقناة "أبو ظبي".

ـ والأثنين 5 ديسمبر الساعة 1 صباحًا على شاشة قناة "الحياة"، والإعادة في تمام الساعة 11 صباحًا، وايضا الساعة 9 مساءً.

وتعرض أيضًا الأثنين 5 ديسمبر في تمام الساعة 2 مساءً علي شاشة قناة" أبو ظبي "والإعادة في تمام الساعة 9 مساءً.

ـ والثلاثاء 6 ديسمبر في تمام الساعة 1 صباحًا علي شاشة قناة" الحياة"، والإعادة في تمام الساعة 11 صباحًا، وتعاد أيضًا في تمام الساعة 9 مساءً.

وتعرض أيضًا الثلاثاء 6 ديسمبر في تمام الساعة 2 مساءً على شاشة قناة" أبو ظبي".

ـ والأربعاء 7 ديسمبر في تمام الساعة 2 مساءً على شاشة قناة "أبو ظبي".



أخر أعمال الفنانة ميرهان حسين

شاركت الفنانة ميرهان حسين في العديد من الأعمال، ومن أخر أعمالها:

فيلم إتنين للإيجار

فيلم "أتنين للإيجار" ولكن لم يتم عرضه بعد، ويكون بطولة كل من: الفنان بيومي فؤاد، والفنان محمد ثروت، والفنان محمد لطفي، والفنانة ناهد السباعي، والفنانة ميرهان حسين،والفنانة إيمان السيد، وغيرهم العديد من النجوم، ويكون العمل من إخراج شادي علي وتأليف أسماء غازي.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعي كوميدي حول بيومي فؤاد ومحمد ثروت الذى سوف يعرضان أنفسهما للإيجار، ولكن حتى الآن لم تحدد الشركة المنتجة موعد نهائي للعرض.