وزارتا "الشباب والصناعة" تطلقان الملتقى الدولي الأول للتوظيف.. الثلاثاء

الاقتصاد
بوابة الفجر

تطلق وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، بعد غد الثلاثاء بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة، المعرض والملتقى الدولى الأول للتوظيف والتشغيل "معرض وظائف مصر"، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة - مصلحة الكفاية الإنتاجية، وبمشاركة من برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى TVET.

 

وأكدت منال جمال الدين وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب - في بيان لوزارة الشباب والرياضة مساء اليوم - أن الملتقى يأتى فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وفي إطار التعاون مع كافة الوزارات وشركاء المجتمع فى تنظيم ملتقيات توظيف وتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

 

وأشارت جمال الدين إلى أن الملتقى يقدم على هامش الاحتفال باليوم العالمى لذوى الهمم، عددا من الوظائف المناسبة لهم، فضلا عن تنفيذ سلسلة من التدريبات والملتقيات المخصصة لذوى الهمم من خلال وحدة "تدريب وتأهيل ذوى الهمم" التابعة للإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة.

اخبار التعاون الدولى

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