أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه فى مصر الاثنين 5 ديسمبر 2022

يبحث المصريون بشكل دائم عن أسعار العملات العربية والأجنبية عبر “جوچل”، منذ أن قرر البنك المركزي تحرير سعر الصرف، أكتوبر الماضي، بالتزامن مع الساعات الأولى اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022 وعودة القطاع المصرفي للبنوك بعد عطلة إسبوعية.

وشهدت أسعار العملات اليوم فى مصر، ارتفاعات هائلة بمستوى الصرف على مدار تعاملات الأسبوع المنقضي، إذ قفز الدينار الكويتي بمقدار 0.13: 0.19 قرش خلال أسبوع، إضافة إلى ارتفاع طفيف بالدرهم الإماراتي والريال السعودي نحو قرشًا واحدًا.

أسعار العملات العربية اليوم

سعر الدينار الكويتي

ثبت سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم، وفقًا لبنك مصر، حيث سجل سعر الشراء 77.0779 جنيه، وسعر البيع 80.0313 جنيه.

البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي استقرارًا أمام الجنيه المصري بنحو 77.0997 جنيه للشراء، وسعر البيع عند 80.0704 جنيه، وفقًا للبنك الأهلي المصري.

الريال السعودي

استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، حيث ثبت سعر الشراء ليسجل 6.5166 جنيه، كما سجل سعر البيع 6.5340 جنيه، وفقًا لبنك مصر.

ثبت سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، إذ حقق سعر الشراء 6.5165 جنيه، كما استقر سعر البيع عند 6.5340 جنيه.

الدرهم الإماراتي

استقر سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في سعر الشراء ببنك مصر ليسجل 6.6782 جنيه، كما ثبت سعر البيع عند 6.6868 جنيه.

البنك الأهلي المصري

حافظ سعر الدرهم الإماراتي على مستوى صرفه أمام الجنيه المصري، حيث ثبت سعر الشراء عند 6.6772 جنيه، كما سجل سعر البيع استقرارًا عند 6.6868 جنيه.