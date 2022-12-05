عاجل| "العملة وصلت لفين؟!".. أسعار الدولار اليوم فى مصر الاثنين 5 ديسمبر 2022

الاقتصاد
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

يشهد سعر الدولار على محرك البحث العالمي "جوجل" عمليات بحث دائمة في مصر، على وجه الخصوص منذ تحرير سعر الصرف خلال أكتوبر الماضي، وتعود البنوك العاملة بالقطاع المصرفي فى مصر للعمل، غدًا الأحد بعد عطلة إسبوعية، لذا تحرص "الفجر" على متابعة أسعار العملات لحظة بلحظة وعلى رأسها سعر الدولار اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022 في مصر. 

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عاجل| شاومي والصافي يفتتحان مصنع هواتف ذكية في مصر

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حظك اليوم.. توقعات برج القوس 5 ديسمبر 2022

سعر الدولار اليوم في البنوك

بلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء في البنك المصري الخليجي، حيث سجل 24.59 جنيه، وأعلى مستوى للبيع كان في ميد بنك والمصري الخليجي. 24.62 جنيه.

وسجلت متوسط أسعار الدولار اليوم نحو 24.53 جنيه للشراء، و24.61 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

 

 

 

سعر الدولار اليوم في البنوك

 

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم 24.51 جنيه للشراء، و24.56 جنيه للبيع، وفقًا لبنك مصر.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، استقر سعر الدولار عند 24.51 جنيه للشراء، و24.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، هدء سعر الدولار اليوم ليسجل 24.55 جنيه للشراء، و24.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 24.56 جنيه للشراء، و24.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس، ثبت سعر الدولار اليوم الجمعة ليسجل 24.51 جنيه للشراء، و24.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 24.56 جنيه للشراء، و24.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة، وصل سعر الدولار اليوم إلى 24.51 جنيه للشراء، و24.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

وفي بنك قطر الوطني، استقر سعر الدولار اليوم، ليسجل نحو 24.56 جنيه للشراء، و24.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

حقق سعر الدولار 24.51 جنيه للشراء، و24.61 جنيه للبيع، وفقًا لبنك كريدي أجريكول.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار 24.58 جنيه للشراء، و24.61 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار في بنك بلوم

بلغ سعر الدولار 24.50 جنيه للشراء، و24.60 جنيه للبيع، وفقًا لشاشة بنك بلوم.

سعر الدولار في ميد بنك

وفي ميد بنك، ثبت سعر الدولار 24.55 جنيه للشراء، و24.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني

وفي بنك الإمارات دبي الوطني، سجل سعر الدولار 24.51 جنيه للشراء، و24.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

حقق سعر الدولار 24.59 جنيه للشراء، و24.62 جنيه للبيع، في البنك المصري الخليجي.

العملات امام الجنيه

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