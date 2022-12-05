عاجل.. زيادة جديدة في أسعار أعلاف الدواجن اليوم الإثنين 5-12-2022

شهدت أسعار أعلاف الدواجن اليوم الإثنين 5 -12-2022، ارتفاع جديد بلغ 250 جنيها ليتراوح سعر طن علف التسمين الداجني ما بين 17 ألفا و800 جنيه إلى 18250 جنيها وتختلف من مصنع لآخر حسب الجودة ونسبة البروتين.

أسعار الأعلاف اليوم

سعر طن العلف الداجني المخصص للتسمين لنوع بادي بروتين 23% سجل 18250 جنيها.

وسجل سعر أعلاف نامي 21 نحو 18200 جنيه، وناهي 19% سجل 18050 جنيها، وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 17800 جنيه.

وسجل سعر طن مركزات الأعلاف بروتين 45% نحو 23 ألف جنيه بارتفاع 500 جنيه للطن، وسجلت أسعار الذرة الأرجنتيني والبرازيلي 11800 جنيه وسجل الجيلوتين المستورد 42 ألف جنيه.

وبلغ سعر أعلاف البياض الداجنة تراوح بين 16000 جنيه إلى 16200 جنيه، وعلف البط تراوح من 18520 جنيها للطن،إلي 19070 جنيها.

وعلف أمهات الدواجن سجل 12500 ألف جنيه، وأعلاف الماشية 11 ألف جنيه إلى 10 آلاف و800 جنيه.

وبلغ سعر أعلاف الماشية لغرض التسمين لبعض الشركات الأخرى، تراوح بين 10900 جنيه إلى 10000 جنيه،وعلف أمهات بط 14 ألفا و700 جنيه إلى 16000 جنيه، وأعلاف تسمين بط 16350 جنيها إلى 17170 جنيها وعلف الأرانب 13400 جنيه.

وألمح التجار إلي أن أعلاف تسمين الرومي تراوحت بين 17700 جنيه إلى 16600 جنيه، وعلف تسمين الأسماك بين 18000 إلى 17300 جنيه، وسعر أعلاف الأغنام 9950 جنيها.

وبلغ سعر طن فول الصويا نحو 38 ألف جنيه والذرة المستوردة 11800 جنيه، كما قفز طن العلف لبعض الشركات إلى 20000 جنيها للطن نتيجة غلاء أسعار مستلزمات الإنتاج.

وأكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك ارتفاعا في سعر طن الأعلاف مع انخفاض معروض الخامات المستوردة بينما قفزت أسعار علف الماشية والأرانب 100 جنيه.

وكشف أن السبب هو زيادة أسعار خامات الأعلاف عالميا والتي يتم تدبيرها بسعر الدولار، وبالتالي ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن اختفاء الأزمة الحالية سوف يحتاج إلى بعض الوقت للتصنيع.

وقال السيد إن الساعات المقبلة سوف تشهد مزيدا من التقلبات في الأسواق مع عدم استقرار سعر الدولار.