عاجل.. ارتفاع صادرات مصر من الغاز الطبيعي أكثر من 600%

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، إن صادرات مصر من الغاز الطبيعي ارتفعت 671.7% خلال شهر سبتمبر الماضي، وهو ما ساهم في زيادة الصادرات وتراجع عجز الميزان التجاري خلال نفس الفترة.

وأظهرت بيانات الجهاز، أن قيـمة العجــز فـى الميـــزان التجــارى تراجعت 41% خلال سبتمبر2022 على اساس سنوي لتسجل 2.44 مليــار دولار مقابل 4.15 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق.

وارجع الجهاز انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري ارتفاع الصادارت 11.6٪ حيـث بلغـت 4.11 مليـار دولار خـلال شهــر سبتمبر 2022 مقابــل 3.68 مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق بفضل نمو صادرات الغاز الطبيعي والاسمدة والملابس الجاهزة بينما انخفضت الواردات بنسبــة 16.4 ٪ حيـث بلغـــت 6.55 مليــار دولار خــــلال شهــر سبتمبـر 2022 مقابـــل 7.83 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

8 مليار دولار صادرات مصر من الغاز الطبيعي



وكان مجلس الوزراء اعلن ان إجمالي حجم صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال وصل إلى 8 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022.

ومنذ الحرب الروسية الاوكرانية، وفرض الدول الاوروبية حظر على استيراد الغاز والنفط الروسي، دفعت لزيادة الطلب على الغاز المصري.

ووقعت وزارة البترول اتفاقا في 15 يونيو بالاشتراك مع اسرئيل لزيادة حجم صادرتهم من الغاز الطبعيعي لاوروبا.

ووبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي نحو 190 مليون متر مكعب يوميا (69 مليار متر مكعب سنويا)، لتحتل المركز 13 عالميا والخامس إقليمياوالثاني إفريقيا بعد الجزائر في إنتاج الغاز.

وكانت مصر اعلنت تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في 2018 للتجه بعدها للتصدير، وسجلت نموا في صادرات الغاز المسال بنسبة 795 بالمئة تقريبا في 2021، لتسجل نحو 6.5 مليون طن مقابل 1.5 مليون طن عام 2020.

اكتشاف حقل جديد للغاز الطبيعي:

أعلنت شركة شيفرون عن اكتشاف حقل غاز جديد البئر البحرى "نرجس 1X " في البحر المتوسط أمام العريش، الواقع في منطقة النرجس البحرية، حيث تبلغ احتياطاته 3.5 تريليون قدم مكعب من الغاز.