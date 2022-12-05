عاجل | قرارات جديدة من وزير التموين بشأن الأرز

وزير التموين... مد المهلة المحددة لحائزي الأرز الشعير والأرز ‏الأبيض من المزارعين والتجار والمضارب والموردين والمنتجين وغيرهم لإخطار مديريات التموين التابعة لهم حتى 25-12-2022.

وزير التموين... المد يأتي لإعطاء كل حائزي الأرز فرصة لإبلاغ المديرية التموينية التابعة لهم بالكميات ‏الموجودة لديهم.

وزير التموين... مد موسم توريد الأرز الشعير حتى 15-1-2023، لإعطاء فرصة أكبر للمزارعين لتوريد الكميات المطلوبة وفقًا للحيازات الزراعية.



قرر وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، مد المهلة المحددة لحائزي الأرز ‏الشعير والأرز الأبيض للإخطار بما لديهم من كميات حتى يوم 25-12-2022.

وأوضحت التموين، في بيان لها، اليوم، أن القرار يأتي فى إطار متابعة الوزير لعمليات توريد الأرز الشعير من المزارعين لصالح وزارة التموين لموسم حصاد 2022، وحرصًا ‏على أهمية تنظيم تداول الأرز الشعير والأرز الأبيض في ‏الأسواق، ولإعطاء فرصة لحائزي الأرز الأبيض والشعير من ‏المزارعين والتجار والمضارب وغيرهم لإبلاغ المديرية التموينية التابعة لهم بالكميات ‏الموجودة لديهم.

كما قرر وزير التموين، أيضًا، مد موسم توريد الارز الشعير حتى 15-1-2023، لإعطاء فرصة كبيرة للمزارعين لتوريد الكميات المطلوبة فى ضوء الحيازات الزراعية لديهم لمحصول الأرز الشعير لموسم 2022.

وأكد ‏ المصيلحي، على أن القرار الخاص بمد مهلة الإخطار يأتي في ضوء التعاون الوثيق ‏بين وزاره التموين وأصحاب المضارب وحائزي الأرز سواء من ‏تجار أو مزارعين للإفصاح عن الكميات التي بحوزتهم وذلك لتنظيم تداول وتوفير الأرز الأبيض للمواطنين بسعر عادل للجميع ‏وطبقًا للأسعار المحددة من جانب رئاسة مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن نموذج الإخطار متوفر بكافة مديريات التموين والإدارات التموينية ‏والجمعيات الزراعية.

يذكر أن قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لعام 2022 بإعتبار الأرز سلعة استراتيجية وهو ما يستوجب الإفصاح من جانب المنتجين والموزعين والموردين والبائعين ومن فى حكمهم عن الكميات الموجودة لدى حائزو سلعة الأرز لغير الاستعمال الشخصي، وإبلاغ مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم.

ونص القرار أيضًا على أنه يحظر حبس الأرز عن التداول سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه ‏باي صوره من الصور، وفي حالة ضبط اي كميات بعد انتهاء المهلة المحددة ينطبق عليها أحكام قانون حماية ‏المستهلك وكذلك قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لسنة 2022 والتي ‏توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمده لا تقل عن عام وتوقيع غرامه ‏لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل ‏قيمه الأرز محل الجريمة أيهما أكبر. ‏

وتابعت الوزارة: “ مد مهلة توريد الأرز الشعير للموسم الحالي لصالح وزارة التموين حتي 15-1-2023، وذلك بهدف الحصول علي الكميات المطلوبة من السادة المزارعين واصحاب الحيازات الزراعية، مع أهمية وضرورة الإلتزام بما ورد بالقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022 المنظم لعملية توريد الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم، وتحديد الكميات المطلوب توريدها في ضوء الحيازة الزراعية، حيث تستهدف الوزارة الحصول علي الكميات المطلوبة حتي يمكن تحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة وزيادة المعروض من هذه السلعة الإستراتيجية بكميات وأسعار عادله في المنظومة التموينية وللأسواق الحره طوال العام”.

وشددت التموين، على أنه في حالة الامتناع عن ‏التوريد يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي، إضافة ‏إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع ‏الزراعات، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير ‏غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع ‏عن تسليم الكميات المحددة.‏