أكبر جمعية تعاونية زراعية باليونان "ALMME": ونتطلع لزيادة تعزيز تعاوننا مع قطاع الأغذية المصري

قال جورج موسشا (Georgios Moschas) ممثل أكبر جمعية تعاونية زراعية للمصدرين اليونانيين (ALMME)، إن مصر شريك إستراتيجي للمنتجات اليونانية، ونتطلع لزيادة تعزيز تعاوننا مع قطاع الأغذية المصري من خلال المشاركة في المعارض بالقاهرة.

وأشار إلى مشاركة العلامة التجارية الرائدة فريشكانو للخوخ اليوناني المعبأ في معرض Food Africa 2022، في إطار الحملة الترويجية للمنتجات الزراعية المنتجة باليونان والممولة من الإتحاد الأوروبي بالتعاون مع الجمعية، حيث عقد وفد من كبار المسئولين التنفيذين بالجمعية عدد من الاجتماعات مع كبار المستوردين والموزعين واللاعبين الرئيسيين في سوق قطاع الأغذية المصري، لدراسة إمكانيات تعزيز التعاون بين اليونان ومصر في هذا القطاع.



وعلى هامش مشاركتها بالمعرض تم عقد مؤتمر تعريفي للحملة الأوروبية للترويج للمنتجات الزراعية الأوروبية المنتجة باليونان، وقد حضر المؤتمر أكثر من 120 شخص من ممثلي كبرى شركات استيراد الفاكهة الطازجة والموزعين وتجار التجزئة والمدونين والصحفيين، الذين أتيحت لهم الفرصة للتعرف على أهمية استهلاك الفاكهة الطازجة الأوروبية المنتجة في اليونان.



وتم عرض عناصر تتعلق بزراعة وإنتاج الفاكهة الطازجة (الخوخ، النكتارين، الكيوي، الكرز، التفاح، العنب، إلخ) التي روجت لها حملة فريشكانو الأوروبية، وكذلك جميع الأنظمة اللازمة للإدارة المتكاملة والشهادات المعتمدة من قبل منتجي التعاونيات المشاركة. خاصة فيما يتعلق بمعايير السلامة، إذ تم التأكيد على أن الثمار المنتجة في اليونان تتبع عن كثب التشريعات الأوروبية ومصدقة بشهادة ISO 9001، ISO 22000 (HACCP)، ISO 14001، BRC، IFS، مما يضمن الإجراء الصحيح في جميع مراحل الإنتاج والتعبئة والتسويق، وتعتمد الزراعة على أنظمة إدارة متكاملة معتمدة مثل AGRO 2، وبموجب بروتوكولات معترف بها دوليًا مثل GlobalGap تضمن الاستخدام المحدود لمبيدات الآفات والأسمدة، من أجل حماية المستهلك والبيئة أيضًا.

وأشارت ماجدة شاتزى (Magda Chatzi)، مدير تنفيذ البرامج في نوفاكيرت للاستشارات (NOVACRET CONSULTING SERVICES) إلى أنه تم دراسة السوق المصري بصفة جيدة قبل أن يتم طرح منتجات فريشكانو الأوروبية به، ونبحث على التوسع فى السوق المصري من خلال منتجات أخري بجانب بحث انشاء خطوط انتاج لتعليب الفواكه والخضراوات المصرية.

ونوهت دسبينا تزوفا (Despina tzava) سكرتير الشئون الاقتصادية بالسفارة اليونانية بالقاهرة (Secretary for Economic & Commercial Affairs)، أن هنا رغبة كبيرة في زيادة التعاون الاقتصادي مع مصر خلال الفترة المقبلة ويبحث الكثير من المستثمرين اليونانين على التواجد في السوق المصري.