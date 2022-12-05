عاجل.. الحكومة تقيد شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع تمهيدا لطرحها بالبورصة

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلنت لجنة القيد بالبورصة المصرية، اليوم الاثنين، قيد شركة بورسعيد لتداول الحاويات بجداول القيد المؤقته  براسمال 164.1 مليون جنيه، موزع على 32.82 مليون سهم  بقيمة اسمية 5 جنيه.

جاء هذا وسط  تأكيد وزير المالية على اعتزام الحكومة  استئناف برنامجها للطروحات الحكومية قبل نهاية مارس، مع تحسن اوضاع السوق بارتفاع قياسي في مؤشراته وزيادة قيم واحجام التداول

وسوف يتم  تسكين   الشركة  بقطاع خدمات النقل  والشحن، مشيرة إلى ان الشركة سوف تلتزم بقواعد الافصاح والقيد طوال فترة القيد المؤقت، على أن يتم الطرح الشركة خلال 6 شهور.

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