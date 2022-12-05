موعد مباراة اليابان ضد كرواتيا فى كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة

اليابان ضد كرواتيا، دخلت مباريات كأس العالم 2022 المقام في دولة قطرالشقيقة، نطاق القوة والإثارة والمنافسة الحقيقية، حيث لا تقبل المواجهات القسمة على اثنين، وتدخل المنتخبات المنافسات رافعة شعار "لا بديل عن الفوز"، ليكون الجمهور على موعد مع الإثارة والمتعة كل يوم.

مباراة اليابان ضد كرواتيا

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة اليابان ضد كرواتيا الصعبة والتي تقام ضمن منافسات الدور الـ16 ببطولة كأس العالم قطر 2022، مساء اليوم الاثنين في مواجهة يبحث فيها اليابانيون عن إثبات الذات وتأكيد أحقيتهم في الأهل واستكمال البطولة.

موعد مباراة اليابان ضد كرواتيا

وتُلعب مباراة اليابان ضد كرواتيا في تمام الخامسة مساء اليوم الاثنين الموافق الخامس من ديسمبر 2022 بتوقيت القاهرة،والساسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، السابعة بتوقيت الإمارات، على أرضية ستاد الجنوب.

المباريات الناقلة لمباراة اليابان ضد كرواتيا

وأعلنت مجموع قنوات بي ن سبورتس الرياضية مالكة حقوق البث الحصري لمباريات كأس العالم قطر 2022 في الشرق الأوسط عن نقل مباراة اليابان ضد كرواتيا عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports HD 3 Max، beIN Sports HD 5 Max..

ظروف مواجهة اليابان ضد كرواتيا

ويدخل المدير الفني للكروات زلاتكو داليتش، مباراة اليابان ضد كرواتيا الليلة بعد تأهله بصعوبة للدور ثمن النهائي بعدما حل ثانيا في جدول ترتيب المجموعة الخامسة في كأس العالم خلف منتخب المغرب، برصيد 5 نقاط جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في لقاءين وتسجيل 4 أهداف وتلقي هدفًا، وتأهل على حساب نظيره البلجيكي الذى حل ثالثا برصيد 4 نقاط، حيث حسم التعادل السلبى المواجهة التي أقيمت بينهما على استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويأمل مودريتش نجم ريال مدريد الفوز بمواجهة اليابان ضد كرواتيا والتأهل للدور ربع النهائي للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما حصل على المركز الثالث في نسخة 1998، ووصافة النسخة الماضية من كأس العالم في ربوسيا 2018، ليختتم مسيرته الدولية بصورة لائقة.

أهمية مباراة اليابان ضد كرواتيا لليابانيين

وتتمتع مباراة اليابان ضد كرواتيا بأهمية كبيرة للجمهور الياباني الذي حقق منتخب بلاده مفاجأة بانتزاعه الصدارة من إسبانيا والمساهمة في إقصاء نظيره الألماني، بعدما حقق الفوز على الماتادور بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ليتربع على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط جمعها من انتصارين على منتخبي إسبانيا وألمانيا، وتلقى هزيمة وحيدة أمام كوستاريكا.