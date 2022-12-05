عاجل| "توريد طن إجباري".. التموين تحسم موقف من يمتلك أقل من فدان أرز

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه على السادة المزارعين وأصحاب الحيازات الزراعية المنزرعة أرز ولا تجاوز فدان، فإنه:

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا رقم 179 لسنة 2022 بأن يكون توريد الأرز الشعير المنتج محليًا عن موسم حصاد 2022 لجهات التسويق بالنسبة للمساحة المنزرعة أرز التي لا تجاوز فدان من واقع الحيازة الزراعية اختياريًا.

وأوضحت التموين، في بيان لها، اليوم، أنه يجب علي كل من يملك محصولًا من الارز الشعير المنتج محليا عن موسم حصاد 2022 ان يسلم لجهات التسويق جزءًا من المحصول بواقع (طن) عن كل فدان وذلك بناء على المساحة المنزرعة أرز وتزيد عن فدان، وبالنسبة للمساحة المنزرعة ارز ولا تجاوز فدان يكون التوريد اختياريًا.

وأكدت الوزارة، على أن القرار يأتي في استهداف الحصول علي الكميات المطلوبة لتحقيق الوفرة والإتاحة اللازمة وزيادة المعروض من هذه السلعة الإستراتيجية بكميات وأسعار عادله في المنظومة التموينية وللأسواق الحره طوال العام.