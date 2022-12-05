4 منتخبات تتنافس الليلة ضمن مباريات دور الـ16 لكأس العالم 2022، للحصول على بطاقة التأهل لدور ربع النهائي بمونديال قطر، حيث تشهد المباريات المقبلة منافسات قوية بين الفرق المشاركة، خاصة بعد المفاجآت التي شهدتها مباريات الأيام الماضية، والتي ترتب عليها خروج منتخبات كانت تأمل في الاستمرار حتى التصفيات الأخيرة من البطولة، ومن بين منافسات الليلة، مباراة مهمة بين منتخب البرازيل ومنتخب كوريا الجنوبية.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، موعد مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في كأس العالم والقنوات الناقلة، وهي على النحو التالي:-

موعد مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في كأس العالم

موعد مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية والقنوات الناقلة

وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، تنطلق صافرة البداية في المبارة التي تجمع منتخبي البرازيل وكوريا الجنوبية في تصفيات دور الـ16 من مونديال 2022، حيث تنقل المباراة قنوات بي إن سبورتس الرياضية المشفرة، وقنوات الكأس إكسترا المشفرة، المباراة المرتقبة عبر التردادت التالية.

beIN SPORTS MAX 2

التردد: 12604

«أفقي»

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة الكأس القطرية إكسترا

تردد: 11919

أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

المنتخبات المتأهلة للدور الـ 8 من كأس العالم

وحصلت 4 منتخبات على بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من مونديال 2022، وهي «فرنسا، وإنجلترا، وهولندا، والأرجنتين»، ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ8 يومي الجمعة والسبت.