لايف Naow مشاهده مباراه اليابان وكرواتيا في كأس العالم بث مباشر جوده عاليه Japan live يلا شوت مباراة كرواتيا واليابان بث مباشر دون تقطيع Now

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الفجر الرياضي
اليابان وكرواتيا
اليابان وكرواتيا

مشاهدة مباراة اليابان وكرواتيا بث مباشر اليوم في كأس العالم 

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة بين اليابان وكرواتيا، يوم الإثنين المقبل الموافق 5 ديسمبر، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ملعب "الجنوب".

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وحقق منتخب اليابان الإعجاز بتصدر المجموعة الخامسة، والتي ضمت كلًا من إسبانيا وألمانيا وكوستاريكا بعد الحصول على 6 نقاط.

 

فيما حلت كرواتيا في وصافة مجموعتها السادسة في كأس العالم 2022، خلف المغرب التي تصدرت المجموعة، التي ضمت كرواتيا وكندا والأهم بلجيكا المصنف الثاني عالميًا.

تشكيل اليابان المتوقع لمواجهة كرواتيا في كأس العالم 2022

حراسة المرمى: شويتشي جوندا

خط الدفاع: شوجو تانيجوشي – مايا يوشيدا – تاكيهيرو تومياسو

خط الوسط: يوتي ناجاتومو – هيديماسا موريتا – واتارو إندو – جونيا إيتو

خط الهجوم: ريتسو دوان – دايزين ماييدا – تاكيفوسا كوبو

القناة الناقلة لمباراة اليابان وكرواتيا

وتُنقل أحداث مباراة اليابان وكرواتيا في مونديال قطر 2022، عبر شبكة قنوات Bein Sports، وقناة الكأس القطرية.

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