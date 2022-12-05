اليوم.. ملعب 974 يحتضن آخر مباراة (البرازيل ضد كوريا الجنوبية) قبل تفكيكه

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ملعب 974
ملعب 974

يستضيف "ملعب 974"، سهرة اليوم الاثنين، مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية بقطر لحساب الدور ثمن النهائي من المونديال، وهي آخر مواجهة تقام على هذا الملعب قبل تفكيكه، وذلك حسب ما أفادت به لجنة المشاريع والإرث القطرية المشرفة على الملاعب التي احتضنت العرس العالمي.

وسيختفي ملعب 974 بالدوحة بعد استقباله لآخر مواجهة تلعب عليه لحساب المونديال وهو الملعب الذي يتسع لـ40 ألف متفرج وتم بناؤه جزئيا من حاويات الشحن.

ويعتبر "ملعب الحاويات "أول ملعب قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ كأس العالم والذي حصل على شهادتي المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة.

ولم تذكر قطر بالتفصيل أين سيذهب "ملعب 974" ومتى سيتم تفكيكه بالتحديد وهو الذي استقبل 7 مواجهات في المونديال آخرها الاثنين بين البرازيل وكوريا.

وبحسب مسؤولين في لجنة المشاريع والإرث القطرية، فإن الحكومة القطرية تنوي التبرع بمكونات هذا الملعب لإحدى الدول ولكن لم يتم الكشف هوية هذه الدولة حتى الآن.

ملعب 974 البرازيل كوريا الجنوبية كأس العالم 2022 الاستخبارات الغربية

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