يلا لايف ŇÔŴ LIVE.. بث مباشر كرواتيا واليابان يلا شوت yalla shoot|| مشاهدة مباراة كرواتيا واليابان بث مباشر اليوم 2022-12-5 يلا شوت Japan HD

تفتتح أرضية ملعب استاد الجنوب أبوابها مساء اليوم الاثنين 5-12-2022 موعد مباراة اليابان وكرواتيا ضمن منافسات دور الستة عشر من مباريات كأس العالم 2022 في قطر.

مباراة هامة ومواجهة قوية بين منتخبين بذلا قصارى جهدهما من أجل الفوز والتأهل لدور الثمن نهائي من كأس العالم 2022، حيث يلعب منتخب اليابان مباراة اليوم وقد استطاع تحقيق المفاجأة في مباراته الأخيرة من دور المجموعات أمام إسبانيا وفاز عليها بنتيجة هدفين مقابل هدف،ليرتفع رصيده إلى 6 نقاط ويتصدر مجموعته الرابعة من فوز في مبارتين وتعادل واحدة.

في المقابل فإن منتخب كرواتيا يلعب مباراة اليوم كثاني المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط، حيث أن مباراة هامة ومثيرة بانتظاركم مساء اليوم أن كرواتيا لم تهزم في آخر 10 مباريات لها في كأس العالم.

موعد مباراة اليابان وكرواتيا ضمن دور الستة عشر من كأس العالم 2022:

من المنتظر أن تنطلق صافرة حكم البداية لمباراة اليابان وكرواتيا ضمن مباريات دور الـ 16 من كأس العالم 2022، حيث تأتيكم المباراة في تمام الأوقات التالية:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءًا بتوقيت قطر.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

3:00 مساءًا بتوقيت غرينتش GMT

القنوات الناقلة لمباراة اليابان وكرواتيا ضمن كأس العالم 2022:

أما عن القنوات الناقلة لمباراة اليابان وكرواتيا فمن المنتظر أن تنقل أحداث المباراة لكل المتابعين من خارج الملاعب على االهواء مباشر عبر مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمباريات كأس العالم للشرق الأوسط وشمال إفريقيا إضافة إلى قنوات الكاس الرياضية والقنوات الناقلة هي قناة beIN Sports HD 1 Max وستكون المباراة من تعليق رؤوف خليف،كما من المنتظر أن تنقل عبرالقنوات المفتوحة.

Alkass EXTRA One HD

Alkass EXTRA TWO HD

كما ويمكنكم متابعة المباريات على هواتفكم الذكية عبر التطبيقات التابعة لقنوات بين سبورت وهي:

TOD App – beIN SPORTS

beIN Sports Connect

التشكيل الخاص بكل من منتخبي اليابان وكرواتيا:

تشكيل منتخب كرواتيا في مباراة اليوم: التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

خط الدفاع: بورنا سوسا – ديان لوفرين – يوشكو جفارديول – جوسيب يورانوفيتش

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش – مارسيلو بروزوفيتش – لوكا مودريتش

خط الهجوم: إيفان بيريسيتش – ماركو ليفايا – أندري كراماريتش

تشكيل منتخب اليابان في مباراة اليوم: التشكيل: 3-4-3

حراسة المرمى: شويتشي جوندا

خط الدفاع: شوجو تانيجوشي – مايا يوشيدا – تاكيهيرو تومياسو

خط الوسط: يوتي ناجاتومو – هيديماسا موريتا – واتارو إندو – جونيا إيتو

خط الهجوم: دايتشي كامادا – دايزين ماييدا – تاكيفوسا كوبو

