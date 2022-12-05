بعد وفاته.. من هو محمد أبو الغيط؟

توفي الطبيب والكاتب الصحفي محمد أبو الغيط، حيث أعلنت زوجته وفاته صباح اليوم الإثنين 5 ديسمبر 2022، وفيما يلي نستعرض لكم معلومات عنه.

وفاة محمد أبو الغيط

توفى الكاتب الصحفي محمد أبو الغيط اليوم بعد صراع مع مرض السرطان، الذي استمر معه لفترة طويلة في آخر سنوات حياته.

ونشرت زوجة محمد أبو الغيط إسراء شهاب عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك خبر وفاته قائلة: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنتقل إلى رحمة الله تعالى زوجي حبيبي محمد أبو الغيط بعد مقاومة باسلة ضد مرض السرطان.. الرجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة ولنا بالصبر الجميل.. يتم تحديد موعد الدفن وتفاصيل صلاة الجنازة لاحقًا.

من هو محمد أبو الغيط؟

محمد ابو الغيط شاب في أوائل الثلاثينات من عمره، ولد في محافظة أسيوط، وتخرج من كلية الطب، وعمل في أحد مستشفيات القاهرة، وأمتلك موهبة الكتابة الصحفية، وعمل صحفيا لدى جريدة الشروق حتى عام 2014، وكان أحد كتاب المقال بها.

ويعد محمد أبو الغيط من أبرز الكتاب الصحفيين في مجال الصحافة الاستقصائية على مستوى مصر والوطن العربي، وحصل على العديد من الجوائز في الصحافة الاستقصائية، وأصبح محمد أبو الغيط طبيب وكاتب صحفي مشهور.

مؤلفات محمد أبو الغيط

تستعد دار الشروق للنشر إصدار كتاب أنا قادم أيها الضوء للطبيب والكاتب الصحفي محمد أبو الغيط، ونشرت جزءا من فصول الكتاب تحت عنوان «لماذا أكتب.

وتم تكريم الكاتب الصحفي محمد أبو الغيط في منتدى مصر للإعلام يوم الإثنين الماضي، وذلك أثناء تكريم المنتدى لعدد من الصحفيين الأكفاء على مستوى جمهورية مصر العربية.