بعد وفاته.. من هو محمد أبو الغيط؟

منوعات
محمد أبو الغيط
محمد أبو الغيط

توفي الطبيب والكاتب الصحفي محمد أبو الغيط، حيث أعلنت زوجته وفاته صباح اليوم الإثنين 5 ديسمبر 2022، وفيما يلي نستعرض لكم معلومات عنه.

 

وفاة محمد أبو الغيط

توفى الكاتب الصحفي محمد أبو الغيط اليوم بعد صراع مع مرض السرطان، الذي استمر معه لفترة طويلة في آخر سنوات حياته.

ونشرت زوجة محمد أبو الغيط إسراء شهاب عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك خبر وفاته قائلة: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنتقل إلى رحمة الله تعالى زوجي حبيبي محمد أبو الغيط بعد مقاومة باسلة ضد مرض السرطان.. الرجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة ولنا بالصبر الجميل.. يتم تحديد موعد الدفن وتفاصيل صلاة الجنازة لاحقًا.

بعد وفاة الصحفي محمد أبو الغيط به.. كل ما تريد معرفته عن مرض السرطان

بعد وفاته.. كل ما تريد معرفته عن الصحفي محمد أبو الغيط

من هو محمد أبو الغيط؟

محمد ابو الغيط شاب في أوائل الثلاثينات من عمره، ولد في محافظة أسيوط، وتخرج من كلية الطب، وعمل في أحد مستشفيات القاهرة، وأمتلك موهبة الكتابة الصحفية، وعمل صحفيا لدى جريدة الشروق حتى عام 2014، وكان أحد كتاب المقال بها.

ويعد محمد أبو الغيط من أبرز الكتاب الصحفيين في مجال الصحافة الاستقصائية على مستوى مصر والوطن العربي، وحصل على العديد من الجوائز في الصحافة الاستقصائية، وأصبح محمد أبو الغيط طبيب وكاتب صحفي مشهور.

 

مؤلفات محمد أبو الغيط

تستعد دار الشروق للنشر إصدار كتاب أنا قادم أيها الضوء للطبيب والكاتب الصحفي محمد أبو الغيط، ونشرت جزءا من فصول الكتاب تحت عنوان «لماذا أكتب.

وتم تكريم الكاتب الصحفي محمد أبو الغيط في منتدى مصر للإعلام يوم الإثنين الماضي، وذلك أثناء تكريم المنتدى لعدد من الصحفيين الأكفاء على مستوى جمهورية مصر العربية.

محمد أبو الغيط من هو محمد أبو الغيط الصحفي محمد أبو الغيط وفاة محمد أبو الغيط أنا قادم أيها الضوء

الأكثر قراءة

كورة لايف NOW بث مباشر السنغال وانجلترا يلا لايف LIVEHD كأس العالم|| رابط مشاهدة مباراة انجلترا والسنغال senegal vs england بث حي

بث مباشر مباراة كرواتيا واليابان يلا شوت croatia vs japan | مباراة كرواتيا بث مباشر دون تقطيع Yalla Kora| مشاهدة مباراة كرواتيا ضد اليابان بث مباشر اليوم 05-12-2022 يلا شوت

تويتر بث مباشر مباراة اليابان وكرواتيا في كأس العالم دون تقطيع|| شاهد مباراة Croatia Vs Japan لايف يلا شوت

عاجل بالفيديو.. بيرسيتش يعيد موقعة اليابان وكرواتيا إلى نقطة التعادل (1-1)

مشاهدة مباراة اليابان وكرواتيا في ثمن نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022

لايف Naow مشاهده مباراه اليابان وكرواتيا في كأس العالم بث مباشر جوده عاليه Japan live يلا شوت مباراة كرواتيا واليابان بث مباشر دون تقطيع Now

NOW.. بث مباشر كرواتيا واليابان يلا شوت Yalla shoot || مشاهدة مباراة Croatia Vs Japan بث مباشر اليوم مجانا على beIN SPORTS

عاجل.. مدة غياب صادمة لنجم الأهلي بسبب الإصابة