بث مباشر البرازيل وكوريا الجنوبية يلا كورة Yalla kora || مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية بث مباشر اليوم

بث مباشر البرازيل وكوريا الجنوبية، سيواجه المنتخب البرازيلي نظيره الكوري الجنوبي في دور الـ16 لكأس العالم قطر 2022.مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية بث مباشر اليوم

المباراة التي يعتبر المنتخب البرازيلي مرشحًا للفوز بها، قد لا تكون سهلة على رفاق تياجو سيلفا، مع تعاقب إصابات لنجوم برازيليين آخرهما غابرييل جيسوس وأليكس تيليس، لينضم إلى نيمار في القائمة. من إصابات سيليكاو.

يأتي ذلك في ظل مواجهة فريق كوري جنوبي بالقوة البدنية والأداء المنظم مع المدرب بينتو.

موعد مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في دور الـ 16 من كأس العالم 2022؟

موعد مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في دور الـ 16 من كأس العالم 2022، هو يوم الإثنين 5 ديسمبر، على استاد 974.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في دور الـ 16 من كأس العالم 2022؟

تذاع مباريات بطولة كأس العالم 2022 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "beinsports" الرياضية، وبالتأكيد ستذاع مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية على شاشتها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب

البرازيل - كوريا الجنوبية الإثنين 5 ديسمبر 2022

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2 Max

beIN Sports HD 3 Max 974