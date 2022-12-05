في العارضة مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية بث مباشر "يلا شوت"

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية بث مباشر، من المقرر أن يلتقي المنتخب البرازيلي مع نظيره الكوري الجنوبي، مساء اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022، في إطار مواجهات جولة الأسعار النهائية لكأس العالم، على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.

البث المباشر لمباراة البرازيل وكوريا اليوم

استطاعت البرازيل أن تتصدر المجموعة السابعة في المونديال، برصيد 6 نقاط، حصدتها من خلال انتصارين على صربيا وسويسرا، وتلقيت هزيمة واحدة على يد الكاميرون.

بينما نجح المنتخب الكوري الجنوبي في انتزاع بطاقة التصفيات بصفته وصيف المجموعة الثامنة، بعد أن جمع 4 نقاط، بعد فوزه على البرتغال، والهزيمة أمام غانا، والتعادل مع أوروجواي.

يدخل المنتخب البرازيلي اللقاء بهدف حشد قواه والعودة مرة أخرى إلى طريق الانتصارات، خاصة وأن هذا الدور لا يقبل أي هزيمة أخرى كما حدث أمام الكاميرون في دور المجموعات.

بينما يريد المنتخب الكوري الجنوبي انتزاع بطاقة التأهل لدور ربع النهائي، وتعطيل المنتخب البرازيلي، ومواصلة الزحف نحو نهائي كأس العالم.

ومن المقرر أن يواجه الفائز في مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية التصفيات المؤهلة من مباراة اليابان ضد كرواتيا في ربع نهائي المونديال.

لمشاهدة البث المباشر الآن “البرازيل وكوريا الجنوبية” اضغط هنا 

يلا شوت مشاهدة البرازيل وكوريا فى كأس العالم

من المتوقع أن يبدأ تيتي، مدرب البرازيل لقاء كوريا الجنوبية بالتشكيل الآتي:

في حراسة المرمى:أليسون بيكر.
في خط الدفاع: تياجو سيلفا، ماركينيوس، دانيلو، أليكس تيليس.
في خط الوسط: كاسيميرو، فريد، لوكاس باكيتا.
في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رافينيا، وريتشارليسون.

تشكيل منتخب كوريا الجنوبية ضد المنتخب البرازيلي في كأس العالم:

في حراسة المرمى: سيونج جيو.

في خط الدفاع: مون هوان، كيونج ون، يونج جون، جين سو.
في خط الوسط: إن بيوم، وو يونج جانج، هيونج مين سون.
في خط الهجوم: كانج إن لي، جاي سونج لي، كيو سيونج.

القنوات الناقلة لمباراة منتخبي البرازيل وكوريا الجنوبية في كأس العالم:

تذاع مباريات بطولة كأس العالم، حصريًا عبر شبكة قنوات “beinsports” الرياضية، ومن المقرر أن تبدأ أحداث مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية على شاشة beIN Sports HD Max 2.

موعد مباراة منتخبي البرازيل وكوريا الجنوبية في كأس العالم:

من المتوقع أن تبدأ أحداث اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وقطر والحادية عشر مساء بتوقيت أبوظبي.

5 ديسمبر 2022

10:00 مساءًا بتوقيت السعودية.
9:00 مساءًا بتوقيت مصر.
10:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.
10:00 مساءًا بتوقيت الأردن.
10:00 مساءًا بتوقيت سوريا.
10:00 مساءًا بتوقيت لبنان.
10:00 مساءًا بتوقيت العراق.
9:00 مساءًا بتوقيت السودان.
10:00 مساءًا بتوقيت اليمن.
9:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.
8:00 مساءًا بتوقيت تونس.
8:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.
7:00 مساءًا بتوقيت المغرب.
11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.
10:00 مساءًا بتوقيت البحرين.
11:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.
10:00 مساءًا بتوقيت الكويت.
10:00 مساءًا بتوقيت قطر.
7:00 مساءًا بتوقيت موريتانيا.
10:00 مساءًا بتوقيت جزر القمر.
7:00 مساءًا بتوقيت غرينتش
 

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