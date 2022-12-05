مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية ياسين تي في

مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية، يواجه المنتخب البرازيلي نظيره الكوري الجنوبي، اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022، على ملعب الجنوب، في مونديال 2022، في دور الـ16.

وسيستضيف ملعب "974" المباراة القادمة بين الفريقين، لمعرفة الفريق الذي تأهل لربع نهائي المونديال في نسخته الثانية والعشرين والتي ستقام في الدوحة.

تأهلت البرازيل إلى الدور النهائي

وتعرض المنتخب البرازيلي لهزيمة مفاجئة في الجولة الماضية أمام منتخب الكاميرون، بعد أن ضمن التأهل إلى دور السعر النهائي، حيث احتل المركز الأول في المجموعة السابعة، برصيد 6 نقاط من انتصارين على صربيا وسويسرا وخسارة من. الكاميرون في الجولة الماضية.

تأهلت كوريا الجنوبية إلى دور الثمانية بصعوبة

بينما تأهل منتخب كوريا الجنوبية، عندما احتل المركز الثاني في المجموعة الثامنة، برصيد 4 نقاط، بعد تعادله مع أوروجواي، ثم خسر أمام غانا قبل تحقيق الفوز على المنتخب البرتغالي.