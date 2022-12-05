رابط يوتيوب مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية بث مباشر بتاريخ 04-12-2022 كأس العالم البرازيل وكوريا الجنوبية مباشر
يبحث عشاق جولة الساحرة عن موعد مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية، والتي تأتي ضمن دور الـ16 لكأس العالم 2022، والتي ستستضيفها قطر في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.
تأهل المنتخب البرازيلي إلى دور الستة عشر لكأس العالم 2022، حيث احتل المركز الأول في المجموعة السابعة، برفقة سويسرا صاحبة المركز الثاني.
واحتلت كوريا الجنوبية المركز الثاني في المجموعة التي ضمت البرتغال وأوروغواي وغانا
القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وكوريا الجنوبية
تذاع المباراة عبر قنوات:
beIN Sports HD 2 Max
beIN 4K HDR
ZDF
TVT International
BBC One
TF1 HD Suisse
TRT 1 HD
SuperSport Maximo 1
1TV Georgia
ITV 1 London
TVR 1
TF1 HD France
Gabon 1ere
GRTS TV Gambia
beIN Sports HD 3 Max
Alkass EXTRA One HD
Alkass EXTRA TWO HD
beIN Sports Connect
UTV HD (N.Ireland)
beIN Sports HD 5 Max
TOD App – beIN SPORTS
Gol Mundial 1
لمشاهدة البث المباشر الآن “البرازيل وكوريا الجنوبية” اضغط هنا
معلق مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية
يتولى عصام الشوالي مهمة التعليق على المباراة عبر beIN Sports HD 2 Max،beIN 4K HDR
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