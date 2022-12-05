رابط يوتيوب مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية بث مباشر بتاريخ 04-12-2022 كأس العالم البرازيل وكوريا الجنوبية مباشر

يبحث عشاق جولة الساحرة عن موعد مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية، والتي تأتي ضمن دور الـ16 لكأس العالم 2022، والتي ستستضيفها قطر في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

تأهل المنتخب البرازيلي إلى دور الستة عشر لكأس العالم 2022، حيث احتل المركز الأول في المجموعة السابعة، برفقة سويسرا صاحبة المركز الثاني.

واحتلت كوريا الجنوبية المركز الثاني في المجموعة التي ضمت البرتغال وأوروغواي وغانا

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وكوريا الجنوبية

تذاع المباراة عبر قنوات:

beIN Sports HD 2 Max

beIN 4K HDR

ZDF

TVT International

BBC One

TF1 HD Suisse

TRT 1 HD

SuperSport Maximo 1

1TV Georgia

ITV 1 London

TVR 1

TF1 HD France

Gabon 1ere

GRTS TV Gambia

beIN Sports HD 3 Max

Alkass EXTRA One HD

Alkass EXTRA TWO HD

beIN Sports Connect

UTV HD (N.Ireland)

beIN Sports HD 5 Max

TOD App – beIN SPORTS

Gol Mundial 1



معلق مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية

يتولى عصام الشوالي مهمة التعليق على المباراة عبر beIN Sports HD 2 Max،beIN 4K HDR