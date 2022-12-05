"NIMAR" بث مباراة البرازيل وكوريا يلا شوت||مشاهدة البرازيل اليوم كاس العالم

لم ترق البرازيل حقًا إلى مستوى التوقعات العالية الموضوعة عليها في كأس العالم 2022. لقد فعلوا ما هو مطلوب للوصول إلى آخر 16 مباراة مع جمهورية كوريا يوم الاثنين حيث سعى الفريقان للحصول على مكان في ربع النهائي. على الرغم من خسارة مباراتهم الأخيرة في المجموعة السابعة، فقد احتلت البرازيل الصدارة وستتطلع إلى تجاوز كوريا التي ضمنت فقط المرور إلى هذه المرحلة في مباراتها الأخيرة في المجموعة الثامنة. وتقام هذه المواجهة على ملعب 974 بالدوحة. خسرت البرازيل مرة واحدة في آخر 18 مباراة. كان للبرازيل ثلاث مباريات نظيفة في آخر خمس مباريات. فازت البرازيل بتسع من مبارياتها العشر الأخيرة. استقبلت كوريا الجنوبية شباكها في 10 من آخر 13 مباراة لها في كأس العالم. حققت كوريا فوزًا واحدًا فقط في مبارياتها الثلاث في هذه المسابقة.

مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية

خرجت البرازيل خارج أرضها وخسرت 1-0 أمام العملاق الأفريقي الكاميرون، وعلى الرغم من التغييرات الهائلة في تشكيلتها، كان من المتوقع أن تفوز البرازيل. كانت لديهم فرص، لكن حارس مرمى الكاميرون الثاني ديفيز مبوكا إيبيسي قدم مباراة رائعة. محملة بالتصديات الهائلة للإطاحة بأبطال العالم خمس مرات. كانت هذه أول خسارة للبرازيل في 18 مباراة وعليهم الآن البدء من جديد. لقد حصلوا على ثلاث شباك نظيفة في آخر خمس مباريات وكانت نقطة البداية الأفضل هي أنهم فشلوا في التسجيل في مباراة واحدة فقط من آخر 11 مباراة. التقى كل من البرازيل وكوريا ثلاث مرات من قبل، كل ذلك في مباريات ودية فازت بها البرازيل. 5-1، 3-0، 2-0 وحتى في شكلهم المخيب للآمال في كأس العالم، لا يزال من المتوقع أن يهزموا كوريا. بمعاييرها، عانت البرازيل في التسجيل في هذه البطولة، وأسفرت مبارياتها الثلاث عن هدف نتيجة لذلك. جاءت أهدافهم الثلاثة في هذه المسابقة في الشوط الثاني. تمكنت كوريا الجنوبية من الفوز بمباراة المجموعة الأخيرة، ومعها تقدمت إلى هذه المرحلة.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في كأس العالم 2022:

تذاع مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية ضمن منافسات ثمن نهائي كأس العالم 2022، على قنوات "بي إن سبورتس" و"الكأس"، وهما الشبكتان الناقلتان لمنافسات المونديال بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وتُذاع مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية على قناة بي إن سبورتس ماكس 2 إتش دي، بصوت المعلق عصام الشوالي، وكذلك قناة الكأس إكسترا 1 إتش دي والكأس إكسترا 2 إتش دي، ولكن لم يتم تحديد المعلق حتى الآن.

تشكيل البرازيل المتوقع في كأس العالم 2022:

حراسة المرمى:أليسون بيكر.

خط الدفاع: تياجو سيلفا، ماركينيوس، دانيلو، أليكس تيليس.

خط الوسط: كاسيميرو، فريد، لوكاس باكيتا.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رافينيا، وريتشارليسون.

تشكيل كوريا الجنوبية المتوقعة في كأس العالم 2022:

حراسة المرمى: سيونج جيو.

خط الدفاع: مون هوان، كيونج ون، يونج جون، جين سو.

خط الوسط: إن بيوم، وو يونج جانج، هيونج مين سون (صانع ألعاب).

خط الهجوم: كانج إن لي، جاي سونج لي، كيو سيونج.