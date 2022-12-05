بلغغ منتخب كرواتيا ربع نهائي مونديال قطر، بفوزه على نظيره اليابان بركلات الترجيح 3-1 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي لمباراتهما اليوم الاثنين في الدوروثمن النهائي في كأس العالم 2022 بالتعادل 1-1، ونقدم لكم نتيجة مباراة كرواتيا واليابان في كأس العالم 2022.

نتيجة مباراة كرواتيا واليابان في كأس العالم 2022

وافتتح دايزن مايدا، باب التسجيل لليابان في الدقيقة 44.

وأحرز إيفان بيريسيتش، هدف التعادل لمنتخب كرواتيا في الدقيقة 56.

ولم تتغير النتيجة فيما تبقى من الوقت الأصلي وفي الشوطين الإضافيين، ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح التي ابتسم فيها الحظ لكرواتيا بنتيجة 3-1.

وتنتظر كرواتيا في الدور ربع النهائي الفائز من المباراة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم بين البرازيل وكوريا الجنوبية.