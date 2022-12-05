LIVÉ NØW بث مباشر يلا شوت البرازيل وكوريا الجنوبية الشوط 1

مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية يبحث الكثيرون عن بث مباشر لمشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في مونديال قطر 2022، في مباراة تكميلية لمباريات الدور النهائي لكأس العالم 2022.

يخوض المنتخب البرازيلي لكرة القدم مواجهة قوية، مساء اليوم الاثنين 5 ديسمبر، أمام نظيره الكوري الجنوبي، في دور الـ16 لكأس العالم قطر 2022، في المباراة التي استضافها الملعب (974).

بث مباشر مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية

يدخل المنتخب البرازيلي هذه المباراة بدافع اتخاذ خطوة نحو هدف الفوز بكأس العالم الذي ظل غائبًا منذ 20 عامًا، وتحديدًا كأس العالم 2002 في كوريا واليابان.

أما المنتخب الكوري فهو يدخل بطموحه المشروع في الفوز على البرازيل والتأهل إلى ربع نهائي المونديال، بعدما نجح في تجاوز المركز الثاني في مجموعته في دور المجموعات.

وفي سياق متصل، توقع حاسوب عملاق يعتمد على مزيج من التوقعات والتحليلات الرقمية نتائج الجولة السادسة عشرة من مونديال قطر 2022.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، نجح الكمبيوتر في توقع الفائز في أول مباراتين في دور الـ16 بكأس العالم وهما هولندا والأرجنتين.

وفي نصف النهائي، توقع الكمبيوتر فوز البرازيل على الأرجنتين وتأهلها للمباراة النهائية لملاقاة فرنسا التي ستهزم إسبانيا، أما بالنسبة للفائز بكأس العالم 2022، فسيكون منتخب "راقصو السامبا" الذين سيهزمون "الديوك" الفرنسي، ويعيدون اللقب لأميركا الجنوبية والذي غاب عنها منذ مونديال 2002