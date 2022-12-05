سلامة الغذاء: نستهدف جذب الشركات المتوسطة والصغيرة خلال الفترة المقبلة

الاقتصاد
هيئة سلامة الغذاء
هيئة سلامة الغذاء

 قال طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن الهيئة تركز خلال الفترة المقبلة على قطاع الشركات المتوسطة وصغيرة الحجم سواء في رأس المال أو غيره.


وأكد الهوبي، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد عقب افتتاح فعاليات معرض فوود افريكا فى دورته السابعة، على محاولات جذب هذه القطاعات، حيث تأمل الهيئة في الوصول إلى أكبر قدر من الكيانات المتوسطة والكبيرة.


وأشار إلى نجاح الهيئة في وضع آلية تشريعية، حيث تأخذ منحى جديد فيض استراتيجية جديدة، تستهدف أن نكون لاعب إقليمي في منظومات سلامة الغذاء.


ويشهد المعرض مشاركة دولية متميزة بإجمالي 14 جناح دولي، فضلا عن مشاركة دولة الامارات العربية المتحدة كضيف شرف المعرض لهذا العام وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عام على العلاقات المصرية الاماراتية.


كما تم افتتاح ثلاث فعاليات هامة اخرى تشمل معرض  “باك بروسيس” للتعبئة والتغليف فى دورته الثالثة إلى جانب معرض “فريش أفريكا” المتخصص فى مجال الحاصلات الزراعية.


وتعقد خلال المعرض  15 جلسة نقاشية حول مستقبل قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والتعبئة والتغليف بمشاركة كبيرة من الخبراء ورجال الأعمال والمتخصصين، كما سيتم تخصيص منطقة لعروض الطهى ومسابقة البريستا ( فنون القهوة)، فضلا عن تنظيم منتدى أجرو لوجيستيكا والذى تنظمه سفارة هولندا بالقاهرة على هامش المعرض إلى جانب تخصيص منطقة اللقاءات الثنائية والتشبيك مع المشترين الدوليين.

اشترطات الغذاء

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