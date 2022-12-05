أماكن سقوط الأمطار غدا 6 ديسمبر 2022

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار غدا، إذ إنّ من المتوقع أن يكون الطقس غدًا خريفيا مائلا للبرودة في الصباح الباكر، لطيفا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، على أن يكون حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون الطقس مائلًا للبرودة في أول الليل.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، أماكن سقوط الأمطار غدا الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر 2022، وهي على النحو التالي:-

أماكن سقوط الأمطار غدا

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار غدا، وقالوا إنّ من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى ومدن القناة بنسبة 20%، وتسقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على الوجه البحري، وستسقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية بنسبة 30%، وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بنسبة 30%.

ووفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن من المتوقع تكوّن شبورة مائية على القاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، على أن تنشط الرياح أحيانًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

ومن المتوقع تراجع فرص سقوط الأمطار، نهاية الأسبوع الجاري، في حين تظل درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، على أن يبدأ فصل الشتاء خلال 15 يومًا، ما يُحدث تغييرات في درجات الحرارة.