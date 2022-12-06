تعليق قوي من سيد معوض قبل مباراة الأهلي أمام غزل المحلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره فريق غزل المحلة، يوم الأربعاء المقبل، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن مواجهات الأهلي وغزل المحلة دائما صعبة على ملعب الأخير، مشيرًا إلى أن صعوبة زادات بعد الأزمة الأخيرة لمدربه بابا فاسيليو وتهديداته بالرحيل.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس، الذي يبث عبر قناة Etc: " محمد عبدالمنعم وعلي معلول سيكونان إضافة قوية لتشكيلة الاهلي، الثنائي مميز للغاية في النواحي الدفاعية، كما أن معلول لديه ميول هجومية تساعد الفريق كثيرا".

وأضاف: "الأهلي لم يقدم الأداء الجيد في المباراتين الماضيتين، لكنه استطاع الفوز على المقاولون في كأس مصر، ثم طلائع الجيش في الدوري المصري، ولا بد أن يعيش المدرب الواقع وأن يدرك حالة فريقه جيدًا من أجل تصحيح الأخطاء لعدم الاستمرار في تقديم الأداء السيئ".

وواصل معوض: "الأهلي لديه مباريات صعبة، وعليه تجميع النقاط في الدور الأول من أجل تخفيف الضغوط عن الفريق في الدور الثاني، كولر بالتأكيد سيواجه أي لاعب مقصر في المباريات، ولن يستمر اي لاعب لا يقدم المستوى المأمول".

وتابع: "الزمالك عنده عدد كبير من اللاعبين بعد ابرام صفقات في الصيف الماضي، والفريق لم يصل لمستوى الموسم الماضي حتى الآن".

وأكمل: "المواقف الانضباطية هي التي تفرق مع أي فريق، قرارات فيريرا في الموسم الماضي كانت علامة فارقة مع الزمالك في الموسم الماضي سواء مع امام عاشور أو بن شرقي أو غيرهم، موقف سيف الجزيري أعاد للأذهان ما حدث من عمرو زكي مع ويجان عندما تأخر في العودة إلى انجلترا وانهى مسيرته في الدوري الانجليزي".

وزاد: "ما قام به علي معلول بعودته للأهلي تدل على احترافية اللاعب، وانا مع فيريرا بتطبيق قرارات انضباطية، خصوصا بعد موقف الجزيري وتأخره في العودة".

وأتم: "مواجهة الزمالك وطلائع الجيش صعبة لكن اتوقع فوز الفريق الأبيض بعد التعادلين الأخيرين مع انبي والمصري، وكذلك موقعة الاهلي وغزل المحلة لن تكون سهلة مطلقا، لو المحلة لعب بشكل مفتوح ستكون عامل ايجابي للفريق الاحمر، واتوقع فوز الأهلي".

