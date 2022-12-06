رقم تردد قناة الرياضية المغربية الجديد 2022 على نايل سات وعربسات Moroccan sports TV HD بث مباشر مباراة المغرب وإسبانيا بكأس العالم

يستعد منتخب المغرب لمواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره منتخب إسبانيا، اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.



موعد مباراة المغرب وإسبانيا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة بين المغرب وإسبانيا، اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ملعب "المدينة التعليمية".



القناة المغربية الناقلة لمواجهة المغرب وإسبانيا

ويبحث عشاق ومتابعي كرة القدم عن تردد قناة المغربية الرياضية، وكيفية تحميلها على الريسيفر، من أجل مشاهدة مباراة ومقابلة منتخب المغرب ضد إسبانيا في دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2022.



وأعلنت إدارة القناة المغربية الرياضية حصولها على حقوق بث مباريات كأس العالم قطر 2022، وبالتالي سيتم إذاعة مباراة المغرب وإسبانيا.



تردد قناة الرياضية المغربية الجديد

تردد قناة TNT على النايل سات:

التردد: 11157.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.



القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة TNT على عرب سات:

التردد: 12683.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500



ويمكن تنزيل القناة على الرسيفر من خلال الخطوات التالية:

أولًا قم باستخدام الريموت ثم الضغط على زر menu

وبعد ذلك قم باختيار التركيب

ثم اختيار قائمة الترددات

وبعد ذلك يتم اختيار إضافة تردد جديد ويكون بالغالب زر باللون “الأحمر”.

ثم يتم ادخال البيانات الخاصة بالقناة

ثم الضغط على زر موافق Ok.

وفي الأخير يجب حفظ نتيجة البحث ثم مشاهدة القناة الجديدة.

